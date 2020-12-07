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Касперский перечислил три тренда киберпреступности в ближайшие годы
Касперский перечислил три тренда киберпреступности в ближайшие годы
Главными трендами киберпреступности в ближайшие годы будут массовость, появление высокопрофессиональных кибербанд и атаки на инфраструктуру, рассказал в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:12
2020-12-07T11:14
лаборатория касперского
евгений касперский
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главными трендами киберпреступности в ближайшие годы будут массовость, появление высокопрофессиональных кибербанд и атаки на инфраструктуру, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.Он напомнил, что, по данным Kaspersky Security Network, в июле в мире ежедневно появлялось более 400 тысяч единиц нового вредоносного программного обеспечения. "Я не знаю, сколько должно быть хакеров, чтобы они каждый день выдавали столько зловредов. Да, у них есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но, я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек", - отметил Касперский.Третий тренд - это атаки на инфраструктуру, которые уже постоянно растут. "Темпы я не готов назвать, поскольку очень сложно сказать, в какую сторону они пойдут, и какие темы будут у групп наиболее актуальными. Деятельность злоумышленников тоже зависит от многих факторов. … Атаки будут усложняться, все больше технологий будет подпадать под удар, но какие и в каком порядке - это от нас не зависит", - добавил он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского&gt;&gt;&gt;
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лаборатория касперского, евгений касперский, технологии

Касперский перечислил три тренда киберпреступности в ближайшие годы

10:12 07.12.2020 (обновлено: 11:14 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главными трендами киберпреступности в ближайшие годы будут массовость, появление высокопрофессиональных кибербанд и атаки на инфраструктуру, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Первый тренд – киберпреступность становится массовой, к сожалению, особенно во времена экономического кризиса. И ряды преступников пока только пополняются", - сообщил он.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света
Он напомнил, что, по данным Kaspersky Security Network, в июле в мире ежедневно появлялось более 400 тысяч единиц нового вредоносного программного обеспечения. "Я не знаю, сколько должно быть хакеров, чтобы они каждый день выдавали столько зловредов. Да, у них есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но, я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек", - отметил Касперский.
"Второй тренд - появляются высокопрофессиональные кибербанды. Причем первая такая банда появилась в 2014 году - Сarbanak. До этого были спонсируемые государствами хакеры и обычная преступность, а после Сarbanak появились такие профессиональные группы", - указал он.
Третий тренд - это атаки на инфраструктуру, которые уже постоянно растут. "Темпы я не готов назвать, поскольку очень сложно сказать, в какую сторону они пойдут, и какие темы будут у групп наиболее актуальными. Деятельность злоумышленников тоже зависит от многих факторов. … Атаки будут усложняться, все больше технологий будет подпадать под удар, но какие и в каком порядке - это от нас не зависит", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Евгения Касперского>>>
 
Лаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийТехнологии
 
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