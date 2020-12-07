https://ria.ru/20201207/prestupnost-1587966712.html

Касперский перечислил три тренда киберпреступности в ближайшие годы

Касперский перечислил три тренда киберпреступности в ближайшие годы

Главными трендами киберпреступности в ближайшие годы будут массовость, появление высокопрофессиональных кибербанд и атаки на инфраструктуру, рассказал в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:12

2020-12-07T10:12

2020-12-07T11:14

лаборатория касперского

евгений касперский

технологии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главными трендами киберпреступности в ближайшие годы будут массовость, появление высокопрофессиональных кибербанд и атаки на инфраструктуру, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.Он напомнил, что, по данным Kaspersky Security Network, в июле в мире ежедневно появлялось более 400 тысяч единиц нового вредоносного программного обеспечения. "Я не знаю, сколько должно быть хакеров, чтобы они каждый день выдавали столько зловредов. Да, у них есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но, я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек", - отметил Касперский.Третий тренд - это атаки на инфраструктуру, которые уже постоянно растут. "Темпы я не готов назвать, поскольку очень сложно сказать, в какую сторону они пойдут, и какие темы будут у групп наиболее актуальными. Деятельность злоумышленников тоже зависит от многих факторов. … Атаки будут усложняться, все больше технологий будет подпадать под удар, но какие и в каком порядке - это от нас не зависит", - добавил он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского>>>

https://ria.ru/20201207/khakery-1587962505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, евгений касперский, технологии