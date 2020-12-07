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В Госдуме прокомментировали идею отказаться от длинных новогодних каникул
В Госдуме прокомментировали идею отказаться от длинных новогодних каникул
Тема длинных новогодних каникул обсуждается каждый год, но любая из позиций критикуется и не находит поддержки, в настоящее время в комитете Госдумы... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:36
2020-12-07T11:36
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
геннадий онищенко
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тема длинных новогодних каникул обсуждается каждый год, но любая из позиций критикуется и не находит поддержки, в настоящее время в комитете Госдумы законопроектов об изменении выходных дней в январе нет, рассказал РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что длинные новогодние праздники плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику. По его мнению, от них нужно полностью отказаться."Предложения могут звучать. Они звучат каждый год. Но в следующем году явно, что этих изменений не будет - и по 10 число включительно страна будет отдыхать… В прошлом году - та же самая история. Как только предлагают сократить, тут же начинают поднимать крик журналисты, что у людей отбирают выходные. Когда мы говорим: "Давайте эту тему не трогать, прислушаемся к тому, что говорит (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский и пойдем путем альтернативным — дадим право самостоятельно решать", начинают критиковать, что якобы работодатель на это не пойдет и отпускать людей не будет. Когда предлагается оставить все как есть, то критикуют, что это ущерб для экономики. Здесь какую позицию ни выскажи - всегда найдутся и сторонники и противники", - сказал Нилов.Он напомнил, что Жириновский вносил законопроект, согласно которому предлагалось предоставить гражданам самим решать, когда использовать эти выходные дни, и предоставить им дополнительные дни отпуска. Инициатива не была поддержана, хотя, по мнению Нилова, это был бы оптимальный вариант для решения проблемы длинных выходных дней, у которой есть и противники, и сторонники."Это регулируется Трудовым кодексом, законопроектов на эту тему в комитете нет. И даже если они сейчас появятся, в декабре это сделать уже будет невозможно, потому что это совместное ведение, это, соответственно, без участия регионов решения принимать нельзя. Поэтому явно, что эти изменения следующего года не касаются, то есть, как запланировано, что у нас до 10 января включительно каникулы, так они и будут", - сказал глава комитета."Что точно нужно сделать - это 31 декабря выходным. Это очевидно. И не допускать "календарную вакханалию", которая была в прошлом году и которая началась в этом году, когда отдельные регионы устраивают и переносят выходной", - считает депутат.По его мнению, такая "чехарда" приносит еще больший вред российской экономике.
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф, геннадий онищенко, владимир жириновский, общество

В Госдуме прокомментировали идею отказаться от длинных новогодних каникул

11:36 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЕлочные игрушки в витрине Дома Книги в Санкт-Петербурге
Елочные игрушки в витрине Дома Книги в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тема длинных новогодних каникул обсуждается каждый год, но любая из позиций критикуется и не находит поддержки, в настоящее время в комитете Госдумы законопроектов об изменении выходных дней в январе нет, рассказал РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что длинные новогодние праздники плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику. По его мнению, от них нужно полностью отказаться.
"Предложения могут звучать. Они звучат каждый год. Но в следующем году явно, что этих изменений не будет - и по 10 число включительно страна будет отдыхать… В прошлом году - та же самая история. Как только предлагают сократить, тут же начинают поднимать крик журналисты, что у людей отбирают выходные. Когда мы говорим: "Давайте эту тему не трогать, прислушаемся к тому, что говорит (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский и пойдем путем альтернативным — дадим право самостоятельно решать", начинают критиковать, что якобы работодатель на это не пойдет и отпускать людей не будет. Когда предлагается оставить все как есть, то критикуют, что это ущерб для экономики. Здесь какую позицию ни выскажи - всегда найдутся и сторонники и противники", - сказал Нилов.
Он напомнил, что Жириновский вносил законопроект, согласно которому предлагалось предоставить гражданам самим решать, когда использовать эти выходные дни, и предоставить им дополнительные дни отпуска. Инициатива не была поддержана, хотя, по мнению Нилова, это был бы оптимальный вариант для решения проблемы длинных выходных дней, у которой есть и противники, и сторонники.
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"Это регулируется Трудовым кодексом, законопроектов на эту тему в комитете нет. И даже если они сейчас появятся, в декабре это сделать уже будет невозможно, потому что это совместное ведение, это, соответственно, без участия регионов решения принимать нельзя. Поэтому явно, что эти изменения следующего года не касаются, то есть, как запланировано, что у нас до 10 января включительно каникулы, так они и будут", - сказал глава комитета.
"Что точно нужно сделать - это 31 декабря выходным. Это очевидно. И не допускать "календарную вакханалию", которая была в прошлом году и которая началась в этом году, когда отдельные регионы устраивают и переносят выходной", - считает депутат.
По его мнению, такая "чехарда" приносит еще больший вред российской экономике.
 
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФГеннадий ОнищенкоВладимир ЖириновскийОбщество
 
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