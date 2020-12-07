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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html
Ученые назвали дату пика пандемии коронавируса в Москве и Петербурге
Ученые назвали дату пика пандемии коронавируса в Москве и Петербурге
Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:15
2020-12-07T11:44
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор захаров
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Об этом сообщают "Известия".Исследователи напомнили, что в последние несколько недель в стране ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев. Примерная дата — 22 декабря. К этому дню, считают ученые, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 479 тысяч.В Москве пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.Прогнозы по ситуации с COVID-19 в России давали и другие специалисты. Так, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что регионы пройдут пик роста заболеваемости в разное время. О начале стабилизации, по его словам, можно будет говорить тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.По мнению главного врача клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко, коронавирус отступит к концу следующего года. А если начнется массовая вакцинация, то это случится уже к лету, добавил он.За минувшие сутки в России выявили более 28 тысяч заразившихся коронавирусом. Темп прироста остается на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных приближается к двум с половиной миллионам человек, 43,5 тысячи из них умерли, а выздоровели почти два миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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валерий вечорко, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор захаров, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, общество

Ученые назвали дату пика пандемии коронавируса в Москве и Петербурге

09:15 07.12.2020 (обновлено: 11:44 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на улице в Москве
Девушка в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Об этом сообщают "Известия".
Исследователи напомнили, что в последние несколько недель в стране ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев. Примерная дата — 22 декабря. К этому дню, считают ученые, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 479 тысяч.
В Москве пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.
Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.
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Прогнозы по ситуации с COVID-19 в России давали и другие специалисты. Так, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что регионы пройдут пик роста заболеваемости в разное время. О начале стабилизации, по его словам, можно будет говорить тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.
По мнению главного врача клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко, коронавирус отступит к концу следующего года. А если начнется массовая вакцинация, то это случится уже к лету, добавил он.
За минувшие сутки в России выявили более 28 тысяч заразившихся коронавирусом. Темп прироста остается на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных приближается к двум с половиной миллионам человек, 43,5 тысячи из них умерли, а выздоровели почти два миллиона.
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