https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html

Ученые назвали дату пика пандемии коронавируса в Москве и Петербурге

Ученые назвали дату пика пандемии коронавируса в Москве и Петербурге

Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:15

2020-12-07T09:15

2020-12-07T11:44

распространение нового коронавируса

валерий вечорко

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор захаров

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Об этом сообщают "Известия".Исследователи напомнили, что в последние несколько недель в стране ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев. Примерная дата — 22 декабря. К этому дню, считают ученые, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 479 тысяч.В Москве пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.Прогнозы по ситуации с COVID-19 в России давали и другие специалисты. Так, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что регионы пройдут пик роста заболеваемости в разное время. О начале стабилизации, по его словам, можно будет говорить тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.По мнению главного врача клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко, коронавирус отступит к концу следующего года. А если начнется массовая вакцинация, то это случится уже к лету, добавил он.За минувшие сутки в России выявили более 28 тысяч заразившихся коронавирусом. Темп прироста остается на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных приближается к двум с половиной миллионам человек, 43,5 тысячи из них умерли, а выздоровели почти два миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/vaktsiny-1587876059.html

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