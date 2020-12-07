Ученые назвали дату пика пандемии коронавируса в Москве и Петербурге
09:15 07.12.2020 (обновлено: 11:44 07.12.2020)
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Об этом сообщают "Известия".
Исследователи напомнили, что в последние несколько недель в стране ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев. Примерная дата — 22 декабря. К этому дню, считают ученые, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 479 тысяч.
В Москве пик придется на 10-12 декабря — там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге — 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.
Прогнозы ученые начали делать еще в апреле и мае, но столкнулись с тем, что имевшиеся на тот момент модели не работали: не было статистики о динамике распространения инфекции. Это и подтолкнуло исследователей разработать новый подход. В итоге они создали новую модель прогнозирования развития эпидемий Case-Based Rate Reasoning, которая основывается на показателях других стран. Как пояснил завкафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров, в России эпидемия COVID-19 характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.
Прогнозы по ситуации с COVID-19 в России давали и другие специалисты. Так, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что регионы пройдут пик роста заболеваемости в разное время. О начале стабилизации, по его словам, можно будет говорить тогда, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны, а индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.
По мнению главного врача клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерия Вечорко, коронавирус отступит к концу следующего года. А если начнется массовая вакцинация, то это случится уже к лету, добавил он.
За минувшие сутки в России выявили более 28 тысяч заразившихся коронавирусом. Темп прироста остается на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных приближается к двум с половиной миллионам человек, 43,5 тысячи из них умерли, а выздоровели почти два миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.