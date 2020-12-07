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Ленинградская область на планирует вводить ограничения на передвижение

Ленинградская область на планирует вводить ограничения на передвижение

Власти Ленинградской области не планируют введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:35

2020-12-07T12:35

2020-12-07T12:38

михаил мурашко

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Власти Ленинградской области не планируют введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, сообщает пресс-служба областного правительства.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна COVID-19 показывает, что необходимо рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них. Затем помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав России не предлагал введение дополнительных ограничений на передвижение россиян.

ленинградская область

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михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество