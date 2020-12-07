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Ленинградская область на планирует вводить ограничения на передвижение
Ленинградская область на планирует вводить ограничения на передвижение
Власти Ленинградской области не планируют введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:35
2020-12-07T12:38
михаил мурашко
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Власти Ленинградской области не планируют введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, сообщает пресс-служба областного правительства.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна COVID-19 показывает, что необходимо рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них. Затем помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав России не предлагал введение дополнительных ограничений на передвижение россиян.
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михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество

Ленинградская область на планирует вводить ограничения на передвижение

12:35 07.12.2020 (обновлено: 12:38 07.12.2020)
 
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Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Власти Ленинградской области не планируют введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ", - сказано в сообщении.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна COVID-19 показывает, что необходимо рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них. Затем помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав России не предлагал введение дополнительных ограничений на передвижение россиян.
 
Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ленинградская областьОбщество
 
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