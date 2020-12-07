https://ria.ru/20201207/ogranicheniya-1587980088.html

Минздрав опроверг информацию об ограничении передвижения между регионами

Минздрав опроверг информацию об ограничении передвижения между регионами

Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян, сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:19

2020-12-07T11:19

2020-12-07T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение россиян, сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Ранее глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что вторая волна COVID-19 вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также и внутри них."Фраза <...> содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами", — прокомментировал Кузнецов журналистам.Он подчеркнул, что слова были вырваны из контекста.С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество