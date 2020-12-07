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Минпросвещения: показатели нацпроекта "Билет в будущее" выполнены
Минпросвещения: показатели нацпроекта "Билет в будущее" выполнены
Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:12
2020-12-07T17:54
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин заявил, что показатели нацпроекта "Билет в будущее" выполнены и ежегодно 100 тысяч подростков получают рекомендации по индивидуальной образовательной траектории."Важно, что показатели в рамках нацпроекта "Билет в будущее" все выполнены, ежегодно 100 тысяч подростков получают рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам третьего цикла проекта "Билет в будущее" в рамках нацпроекта "Образование".Он добавил, что в рамках нацпроекта для десятков тысяч подростков решилась "одна из самых важных проблем - проблема выбора".По словам Неумывакина, проект в 2020 году изменился, его интернет-ресурс стал более интересным, полезным для родителей, а также для бабушек и дедушек, появились сервисы и для подростков, и для взрослых."Билет в будущее" - проект по ранней профориентации учеников 6-11-х классов. Он входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2020 году в проекте приняли участие 80 регионов России.
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общество, навигатор абитуриента, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество

Минпросвещения: показатели нацпроекта "Билет в будущее" выполнены

17:12 07.12.2020 (обновлено: 17:54 07.12.2020)
 
© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / luminastock
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин заявил, что показатели нацпроекта "Билет в будущее" выполнены и ежегодно 100 тысяч подростков получают рекомендации по индивидуальной образовательной траектории.
"Важно, что показатели в рамках нацпроекта "Билет в будущее" все выполнены, ежегодно 100 тысяч подростков получают рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам третьего цикла проекта "Билет в будущее" в рамках нацпроекта "Образование".
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Он добавил, что в рамках нацпроекта для десятков тысяч подростков решилась "одна из самых важных проблем - проблема выбора".
По словам Неумывакина, проект в 2020 году изменился, его интернет-ресурс стал более интересным, полезным для родителей, а также для бабушек и дедушек, появились сервисы и для подростков, и для взрослых.
"Билет в будущее" - проект по ранней профориентации учеников 6-11-х классов. Он входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2020 году в проекте приняли участие 80 регионов России.
 
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