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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/obmen-1588035244.html
Ереван надеется, что Баку не сорвет процесс обмена пленными в Карабахе
Ереван надеется, что Баку не сорвет процесс обмена пленными в Карабахе
Ереван надеется, что Баку не будет срывать процесс обмена пленными в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:15
2020-12-07T15:15
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ереван надеется, что Баку не будет срывать процесс обмена пленными в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян."Мы выразили готовность произвести обмен по принципу "всех на всех" и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс", - сказал Айвазян на пресс-конференции в Москве.Армянский министр также выразил благодарность российской стороне за ее помощь в решении гуманитарных вопросов в регионе."Мы признательны за ваше оперативное и эффективное участие в решении гуманитарных вопросов", - отметил Айвазян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201207/obmen-1588012288.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

Ереван надеется, что Баку не сорвет процесс обмена пленными в Карабахе

15:15 07.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ереван надеется, что Баку не будет срывать процесс обмена пленными в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.
"Мы выразили готовность произвести обмен по принципу "всех на всех" и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс", - сказал Айвазян на пресс-конференции в Москве.
Армянский министр также выразил благодарность российской стороне за ее помощь в решении гуманитарных вопросов в регионе.
"Мы признательны за ваше оперативное и эффективное участие в решении гуманитарных вопросов", - отметил Айвазян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Город Бердзор - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 13:41Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия будет содействовать обмену пленными между Арменией и Азербайджаном
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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