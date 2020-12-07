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Генсек НАТО уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе
Генсек НАТО уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США в ближайшие годы сохранят значительное присутствие в Европе. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:29
2020-12-07T15:29
марк эспер
министерство обороны сша
нато
европа
йенс столтенберг
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США в ближайшие годы сохранят значительное присутствие в Европе."Я абсолютно уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе", - сказал он в интервью электронному изданию Politico, отвечая на вопрос о сокращении американского контингента в Германии.По его словам, после окончания холодной войны США значительно сократили свое присутствие в Европе. "В прошлом году присутствие США в Европе выросло, я ожидаю, что это продолжится", - пояснил Столтенберг.Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.Инициатива по военному сдерживанию России финансируется конгрессом США на протяжении последних пяти лет. Она предусматривает увеличение присутствия американских военнослужащих в Восточной Европе на ротационной основе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/nato-1587996417.html
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марк эспер, министерство обороны сша, нато, европа, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе

15:29 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США в ближайшие годы сохранят значительное присутствие в Европе.
"Я абсолютно уверен, что США сохранят значительное присутствие в Европе", - сказал он в интервью электронному изданию Politico, отвечая на вопрос о сокращении американского контингента в Германии.
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По его словам, после окончания холодной войны США значительно сократили свое присутствие в Европе. "В прошлом году присутствие США в Европе выросло, я ожидаю, что это продолжится", - пояснил Столтенберг.
Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Инициатива по военному сдерживанию России финансируется конгрессом США на протяжении последних пяти лет. Она предусматривает увеличение присутствия американских военнослужащих в Восточной Европе на ротационной основе.
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
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