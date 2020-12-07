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Минсельхоз не ожидает роста цен на мясо
Минсельхоз не ожидает роста цен на мясо
Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину при переходе от тарифного квотирования ее импорта к "плоской" пошлине в 2022 году. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:38
2020-12-07T14:38
2020-12-07T16:20
уругвай
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину при переходе от тарифного квотирования ее импорта к "плоской" пошлине в 2022 году.Ранее о возможном подорожании по этой причине РИА Новости заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. В начале ноября правительство одобрило отмену с 2022 года тарифных квот на ввоз говядины. Их ввели в 2003 году, благодаря чему можно было завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В этом году квота на говядину составила 570 тысяч тонн, однако из-за российского продэмбарго ввезти в страну могут 417 тысяч тонн по льготной ставке 15 процентов.В Минсельхозе сообщили, что в 2020 году динамика цен на говядину сопоставима с инфляцией.По данным ведомства на 2 декабря, стоимость говядины и телятины с начала года выросла на 3,8 процента, до 243,91 рубля за килограмм.Так, по данным Национальной мясной ассоциации, 30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах составила 3,16 доллара за килограмм, в США — 3,82 доллара за килограмм, ЕС — 4,28 доллара за килограмм, Уругвае — 3,88 доллара за килограмм.
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уругвай, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика