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Минсельхоз не ожидает роста цен на мясо
Минсельхоз не ожидает роста цен на мясо
Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину при переходе от тарифного квотирования ее импорта к "плоской" пошлине в 2022 году. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:38
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уругвай
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину при переходе от тарифного квотирования ее импорта к "плоской" пошлине в 2022 году.Ранее о возможном подорожании по этой причине РИА Новости заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. В начале ноября правительство одобрило отмену с 2022 года тарифных квот на ввоз говядины. Их ввели в 2003 году, благодаря чему можно было завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В этом году квота на говядину составила 570 тысяч тонн, однако из-за российского продэмбарго ввезти в страну могут 417 тысяч тонн по льготной ставке 15 процентов.В Минсельхозе сообщили, что в 2020 году динамика цен на говядину сопоставима с инфляцией.По данным ведомства на 2 декабря, стоимость говядины и телятины с начала года выросла на 3,8 процента, до 243,91 рубля за килограмм.Так, по данным Национальной мясной ассоциации, 30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах составила 3,16 доллара за килограмм, в США — 3,82 доллара за килограмм, ЕС — 4,28 доллара за килограмм, Уругвае — 3,88 доллара за килограмм.
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уругвай, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз не ожидает роста цен на мясо

14:38 07.12.2020 (обновлено: 16:20 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКусочки свинины в упаковке
Кусочки свинины в упаковке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину при переходе от тарифного квотирования ее импорта к "плоской" пошлине в 2022 году.
Ранее о возможном подорожании по этой причине РИА Новости заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. В начале ноября правительство одобрило отмену с 2022 года тарифных квот на ввоз говядины. Их ввели в 2003 году, благодаря чему можно было завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В этом году квота на говядину составила 570 тысяч тонн, однако из-за российского продэмбарго ввезти в страну могут 417 тысяч тонн по льготной ставке 15 процентов.
В Минсельхозе сообщили, что в 2020 году динамика цен на говядину сопоставима с инфляцией.
По данным ведомства на 2 декабря, стоимость говядины и телятины с начала года выросла на 3,8 процента, до 243,91 рубля за килограмм.

"Стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной мере зависит от сложившейся мировой конъюнктуры. При этом необходимо отметить, что в долларовом эквиваленте в России она значительно ниже, чем в других странах-производителях", — добавили в министерстве.

Так, по данным Национальной мясной ассоциации, 30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах составила 3,16 доллара за килограмм, в США — 3,82 доллара за килограмм, ЕС — 4,28 доллара за килограмм, Уругвае — 3,88 доллара за килограмм.
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УругвайСШАМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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