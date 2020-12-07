https://ria.ru/20201207/morkov-1588098306.html

Пятьдесят оттенков оранжевого: как вырастить идеальную морковь

Пятьдесят оттенков оранжевого: как вырастить идеальную морковь

Морковь — это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ. Как вырастить корнеплод, чтобы он был вкусным и долго хранился — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:13

2020-12-07T20:13

2020-12-07T20:13

растениеводство

растения

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Морковь — это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ. Как вырастить корнеплод, чтобы он был вкусным и долго хранился — в материале РИА Новости.Родиной овоща из семейства Зонтичные считают Афганистан. Там морковь начали культивировать еще четыре тысячи лет назад. Первые упоминания о растении на Руси датируются XVI веком. Его считали овощем здоровья и процветания. В XVII веке женщины украшали ботвой растения шляпы, а в Португалии придумали готовить джем из моркови.Сегодня корнеплод весьма популярен в России и растет почти на каждом придомовом участке. Огородники выращивают более 60 сортов моркови оранжевого, красного, черного, желтого, белого, фиолетового цветов. Они полезны для иммунитета, зрения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.В кулинарии этот овощ используют при создании салатов, горячих блюд, выпечки, десертов. Дети применяют корнеплод в качестве носа для снеговика, а также мастерят поделки из моркови. А в городе Холтвиль в США растение даже имеет свой праздник.Правила выращивание морковиРастение стойко переносит холода. Семена моркови способны прорастать при температуре воздуха +15 градусов в прогретой до +5 градусов почве.Если весна ранняя, сеять можно уже в конце апреля. Если зима задержалась, земля еще мерзлая, то посев моркови лучше отложить до начала мая.В прогретой до +5 градусов почве растение будет всходить долго, до трех недель. Если температура земли будет +20 градусов, то на всход потребуется всего 8-10 дней.Поздний период посева весной продолжается с мая и до начала июля. В таком случае урожай можно будет собирать в конце августа — начале сентября. Если посев выпадет на дождливый день, то семена взойдут быстрее, чем в засушливую пору, так как морковь очень любит воду.Также можно посадить морковь осенью, под зиму. Семена пройдут закалку морозом, а таяние снега зимой укрепит корневую систему. В результате урожай появится раньше.Овощ любит солнце и легкую, рыхлую, некислую почву. Нельзя сажать морковь в землю, где росла петрушка, укроп, фенхель, свекла или щавель. Лучше всего подойдут в качестве предшественников помидоры, тыква, лук, чеснок и картофель.Пошаговая инструкция посадки морковиСначала нужно подготовить семена моркови к посадке. В них много эфирных масел, которые мешают прорастанию. Чтобы от них избавиться, нужно замочить семена на сутки в горячей воде и менять ее раз в 2-3 часа.Есть и более быстрый способ подготовить к посадке морковь. Нужно подержать семена в воде с добавлением нескольких капель перекиси водорода. Так эфирные масла улетучатся всего за полчаса. После этого нужно высушить посадочный материал.Также продают сразу готовые к высадке семена. Они могут быть в виде драже — в оболочке из микроэлементов и удобрений, или же на полосках бумаги.Существует и метод посадки моркови с крахмалом. На основе этого вещества готовят специальный кисель. В него помещают семена, а затем выливают смесь равномерно в предварительно сделанные бороздки. Для этого используют шприц или бутылку с дозатором.Сеять морковь рекомендуют в увлажненную землю на глубину 1 сантиметр. Расстояние между рядами — примерно 15-20 сантиметров, между семенами в ряду — 5-7 сантиметров. После высадки бороздки присыпают землей и уплотняют рукой или специальной дощечкой.Уход за морковью в открытом грунтеСразу после посадки морковь нужно обязательно полить, иначе вкус корнеплода станет горьковатым. Орошение важно производить 1 раз в 7 дней: начинать с 3 литров на квадратный метр и по мере роста увеличивать объем жидкости до 20 литров. За три недели до уборки урожая полив нужно прекратить полностью, иначе можно спровоцировать растрескивание корнеплодов.Также растения необходимо прореживать, так как они всходят близко друг к другу. Первый раз это нужно сделать при образовании одного-двух настоящих листьев, между растениями нужно оставить 1,5-2 сантиметра. Второй раз — при образовании трех-четырех листьев. При этом прореживании нужно оставить по 5-6 сантиметров от одного растения моркови до другого.К минеральным удобрениям растение очень чувствительно, потому вносить их нужно дробно. Делать это лучше всего ранним утром или в вечернее время.Первую подкормку следует провести через три недели после всходов. Раствор должен быть с азотом, от которого зависит формирование листьев моркови. Второй раз подкормить нужно через месяц после внесения первого удобрения. Нужно внести калий и фосфор для питания и развития растения. Удобрение с таким же составом следует использовать и для третьей подкормки через 2-2,5 недели после второй.За 1-2 месяца до сбора урожая, когда идет формирование корнеплодов, моркови нужен бор. Раствором (1 чайная ложка борной кислоты на 10 литров воды) опрыскивают ботву растения.Чаще всего на растение нападает морковная муха. Куколки ее перерастают в маленьких червяков и выедают в овоще ходы, провоцируют гниение плода. Чтобы избежать нашествия морковной мухи, рекомендуется обдавать семена перед посевом азотофином или фитоцидом. Могут помочь и народные средства, например, раствор полыни или же посадка рядом с морковной грядкой лука или чеснока, чей запах отпугивает вредителя.По ночам и в пасмурную погоду моркови могут навредить голые слизни. Они поедают корнеплоды, прогрызают в них дыры. Для профилактики появления незваного гостя рекомендуют не допускать стояния воды на грядках и вовремя удалять сорняки. Если вредитель уже покусился на овощи, с ним борются раствором извести и древесной золой в ночное время.Также на моркови часто паразитирует озимая совка. Гусеницы этой бабочка грызут корнеплоды и стебли у основания. Своевременное уничтожение сорной травы является защитой от засилья вредителя, а в период, когда совка откладывает личинки, обильный полив может убить около 90% зародышей насекомого. Если народные методы не спасают, можно использовать инсектициды — биологический препарат Лепидоцид или перитроидные средства.Сбор урожая морковиВыбирать время для выкапывания моркови нужно исходя сорта корнеплода. Раннеспелые можно собирать уже в середине лета-начале августа. Среднеспелые — в августе-начале сентября. Позднеспелые — в сентябре-начале октября.Желтые нижние листья и наличие на корнеплодах тонких белых ниточек-корешков — это признаки готовности урожая к уборке. Однако не стоит ее производить при жаркой погоде — выше 18 градусов. Перемещение корнеплодов из теплой земли в холодный подвал может отрицательно сказаться на сроке их хранения. Не нужно собирать морковь и в дождливую, сырую погоду. В таком случае она сильно напитается влагой, из-за чего также будет плохо храниться и может даже потрескаться.Позднеспелые сорта лучше успеть выкопать до заморозков, чтобы морковь лучше хранилась зимой и не заразилась серой гнилью.Для сбора урожая лучше использовать вилы: аккуратно подкапывать корнеплоды, а после доставать их из земли, придерживая руками за ботву. Если земля рыхлая, то инструмент может и не потребоваться.Правила хранения морковиПосле уборки овощей нужно счистить с них грязь и отрезать ботву. Затем корнеплоды надо рассортировать. Поврежденные отложить на еду. Цельные — подготовить для хранения. Перед этим стоит морковку просушить на солнце в течение двух-трех часов, после охладить в темном месте в течение пяти-семи часов, и только тогда отправить на зимовку. Помещение для этого должно соответствовать двум параметрам: иметь влажность около 80% и сохранять температуру воздуха около +4 градусов.Больше всего для хранения моркови подходит погреб или подвал.

https://ria.ru/20200206/1564364393.html

https://ria.ru/20201126/produkty-1586458254.html

https://rsport.ria.ru/20201126/morkov-1586360068.html

https://ria.ru/20201130/kapusta-1587061410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растениеводство, растения