https://ria.ru/20201207/medtsentr-1587947822.html

На острове Русский полностью возобновил работу медцентр ДВФУ

На острове Русский полностью возобновил работу медцентр ДВФУ

Медицинский центр ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, чья работа ранее была частично приостановлена из-за закрытия моста на материк, полностью ее... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:01

2020-12-07T06:01

2020-12-07T06:01

последствия непогоды в приморье

приморский океанариум

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Медицинский центр ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, чья работа ранее была частично приостановлена из-за закрытия моста на материк, полностью ее возобновил, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. С 23 ноября медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. В конце ноября судно "Доброфлота" стало доставлять врачей в медцентр, и 1 декабря учреждение сообщило, что проведение высокотехнологичных операций частично возобновлено. Мост очистили ото льда, движение по нему открыли 6 декабря вечером.Он уточнил, что многие пациенты приглашались на госпитализацию с 30 ноября."Кто-то добирался паромом. Тяжелых пациентов перевозили благодаря помощи "Доброфлота" на их катере. Реабилитация также проводилась", - добавил собеседник.Кроме того, о возобновлении работы с открытием моста сообщает Приморский океанариум на острове Русском."Русский мост открыт, и океанариум вновь работает в обычном режиме! Понедельник - санитарный день, со вторника по воскресенье комплекс открыт для посещения с 10 утра до 8 вечера", - сообщает учреждение.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

https://ria.ru/20201207/russkiy-1587946991.html

https://ria.ru/20201204/uscherb-1587619670.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, общество