На острове Русский полностью возобновил работу медцентр ДВФУ
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Медицинский центр ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, чья работа ранее была частично приостановлена из-за закрытия моста на материк, полностью ее возобновил, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. С 23 ноября медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. В конце ноября судно "Доброфлота" стало доставлять врачей в медцентр, и 1 декабря учреждение сообщило, что проведение высокотехнологичных операций частично возобновлено. Мост очистили ото льда, движение по нему открыли 6 декабря вечером.
"Медцентр полностью возобновил работу. Сегодня - с открытием моста - стала доступна помощь амбулаторным пациентам и тем, кто должен был проходить обследование", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что многие пациенты приглашались на госпитализацию с 30 ноября.
"Кто-то добирался паромом. Тяжелых пациентов перевозили благодаря помощи "Доброфлота" на их катере. Реабилитация также проводилась", - добавил собеседник.
Кроме того, о возобновлении работы с открытием моста сообщает Приморский океанариум на острове Русском.
"Русский мост открыт, и океанариум вновь работает в обычном режиме! Понедельник - санитарный день, со вторника по воскресенье комплекс открыт для посещения с 10 утра до 8 вечера", - сообщает учреждение.
Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
4 декабря, 10:13Ущерб от снежного циклона в Приморье превысил миллиард рублей