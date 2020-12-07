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На острове Русский полностью возобновил работу медцентр ДВФУ
На острове Русский полностью возобновил работу медцентр ДВФУ
Медицинский центр ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, чья работа ранее была частично приостановлена из-за закрытия моста на материк, полностью ее... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:01
2020-12-07T06:01
последствия непогоды в приморье
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Медицинский центр ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, чья работа ранее была частично приостановлена из-за закрытия моста на материк, полностью ее возобновил, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. С 23 ноября медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. В конце ноября судно "Доброфлота" стало доставлять врачей в медцентр, и 1 декабря учреждение сообщило, что проведение высокотехнологичных операций частично возобновлено. Мост очистили ото льда, движение по нему открыли 6 декабря вечером.Он уточнил, что многие пациенты приглашались на госпитализацию с 30 ноября."Кто-то добирался паромом. Тяжелых пациентов перевозили благодаря помощи "Доброфлота" на их катере. Реабилитация также проводилась", - добавил собеседник.Кроме того, о возобновлении работы с открытием моста сообщает Приморский океанариум на острове Русском."Русский мост открыт, и океанариум вновь работает в обычном режиме! Понедельник - санитарный день, со вторника по воскресенье комплекс открыт для посещения с 10 утра до 8 вечера", - сообщает учреждение.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
https://ria.ru/20201207/russkiy-1587946991.html
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последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, общество

На острове Русский полностью возобновил работу медцентр ДВФУ

06:01 07.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Медицинский центр ДВФУ на острове Русском во Владивостоке, чья работа ранее была частично приостановлена из-за закрытия моста на материк, полностью ее возобновил, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. С 23 ноября медцентр ДВФУ в режиме ЧС приостановил проведение высокотехнологичных операций из-за отсутствия нормального сообщения с островом. Приемы узких специалистов и запись на диагностику были перенесены. Наблюдение пациентов в стационаре выполняли дежурные бригады врачей. В конце ноября судно "Доброфлота" стало доставлять врачей в медцентр, и 1 декабря учреждение сообщило, что проведение высокотехнологичных операций частично возобновлено. Мост очистили ото льда, движение по нему открыли 6 декабря вечером.
"Медцентр полностью возобновил работу. Сегодня - с открытием моста - стала доступна помощь амбулаторным пациентам и тем, кто должен был проходить обследование", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что многие пациенты приглашались на госпитализацию с 30 ноября.
"Кто-то добирался паромом. Тяжелых пациентов перевозили благодаря помощи "Доброфлота" на их катере. Реабилитация также проводилась", - добавил собеседник.
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Кроме того, о возобновлении работы с открытием моста сообщает Приморский океанариум на острове Русском.
"Русский мост открыт, и океанариум вновь работает в обычном режиме! Понедельник - санитарный день, со вторника по воскресенье комплекс открыт для посещения с 10 утра до 8 вечера", - сообщает учреждение.
Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
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Последствия непогоды в ПриморьеПриморский океанариумДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокПриморский крайОбщество
 
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