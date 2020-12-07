https://ria.ru/20201207/lavra-1588112541.html

В РПЦ прокомментировали возвращение храмов Александро-Невской лавры

В РПЦ прокомментировали возвращение храмов Александро-Невской лавры

Возвращение Русской православной церкви Благовещенского храма Александро-Невской лавры к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 2021 РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:38

2020-12-07T21:38

2020-12-07T21:38

религия и мировоззрение

санкт-петербургская митрополия

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александр невский

русская православная церковь

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Возвращение Русской православной церкви Благовещенского храма Александро-Невской лавры к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 2021 году стало бы восстановлением исторической справедливости, заявила в понедельник РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть Церкви некоторые объекты на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В свою очередь Любимова сообщила, что реставрационные работы в монастыре могут продлиться до 2028 года."В год 800-летия Александра Невского было бы совершенно правильно для исторической справедливости, чтобы Благовещенская Александро-Невская церковь - этот уникальный памятник XVIII века - была возвращена в управление – подчеркиваю, не в собственность, а в управление, это часто путают – Русской православной церкви, и этому храмовому зданию было бы возвращено его первоначальное назначение", - сказала Родоманова. Сейчас в помещении храма размещается Музей городской скульптуры.Родоманова пояснила, что Благовещенская церковь, построенная по проекту архитектора Трезини, была первой каменной церковью большого архитектурного ансамбля монастыря XVIII-XIX веков, сохранившегося до наших дней. Именно в этой церкви первоначально находились и мощи святого благоверного князя Александра Невского, перенесенные сюда из Владимира."В храме два престола. Нижний в честь Благовещения, а на втором этаже находится верхний храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, и именно сюда, в этот храм, Петр Первый, основатель северной столицы и Александро-Невского монастыря, собственноручно внес перенесенные мощи святого благоверного князя. Именно здесь они находились до постройки Свято-Троицкого собора", - рассказала представитель митрополии.Кроме того, в настоящее время в управлении Музея городской скульптуры находятся также Тихвинская церковь (на территории кладбища XIX века - Некрополя мастеров искусств), и Лазаревская церковь-усыпальница (в некрополе XVIII века).По словам Родомановой, речь идет прежде всего о передаче этих трех лаврских объектов, которым по действующему федеральному закону должно быть возвращено их первоначальное назначение. Говоря о реставрационных работах на территории обители, собеседник агентства отметила, что это очень масштабный проект, одну только проектную документацию к которому будут готовить около трех лет."Одновременно будут происходить реставрационные работы на тех объектах, где они возможны уже сейчас. Проектная и реставрационная деятельности будут в некоторой степени наслаиваться друг на друга… Это настоящая серьезная профессиональная реставрация, которая займет не один год и потребует кропотливой работы", - добавила собеседник агентства.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры и поддержать его предложения по развитию этого духовного центра.

https://ria.ru/20201207/lavra-1588047729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/patriarkh-1585581021.html

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санкт-петербургская митрополия, новости - религия и мировоззрение, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург