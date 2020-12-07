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Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну
Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну
Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет совсем немного, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Петербург". РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:38
2020-12-07T20:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет совсем немного, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Петербург". Глава региона предупредил, что грядущие новогодние праздники "будут непростыми". Он призвал воздержаться от массовых мероприятий, соблюдать все правила и беречь "себя и своих близких". По словам губернатора, в больницах города до Нового года есть места для госпитализации тяжелых пациентов с COVID-19, но "дальше — красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим".Чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить "массовые скопления людей в помещениях", добавил Беглов. Он также уточнил, что в конце прошлой недели доля больничных мест для пациентов с коронавирусом в Петербурге "немного увеличилась", но это произошло за счет долечивания коронавирусных больных на дому."Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне — порядка 800 в день", — добавил губернатор.По его данным, сейчас в городе развернуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счет открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну

18:38 07.12.2020 (обновлено: 20:59 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет совсем немного, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Петербург".
Глава региона предупредил, что грядущие новогодние праздники "будут непростыми". Он призвал воздержаться от массовых мероприятий, соблюдать все правила и беречь "себя и своих близких".
"В Петербурге больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, врачи — на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Александр Беглов
По словам губернатора, в больницах города до Нового года есть места для госпитализации тяжелых пациентов с COVID-19, но "дальше — красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим".
Чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить "массовые скопления людей в помещениях", добавил Беглов.
Он также уточнил, что в конце прошлой недели доля больничных мест для пациентов с коронавирусом в Петербурге "немного увеличилась", но это произошло за счет долечивания коронавирусных больных на дому.
"Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне — порядка 800 в день", — добавил губернатор.
По его данным, сейчас в городе развернуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счет открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо".

"Сейчас это максимум для города. Идут переговоры с Минздравом, чтобы федеральные больницы в Петербурге открыли дополнительные места на прием коронавирусных больных. <…> Больницы Петербурга готовы организовать дополнительные мощности за два-три дня. Составлены планы развертывания, есть ресурсы и оборудование, но правительство города пойдет на такой шаг только в крайнем случае. Наша задача сейчас — снизить темпы распространения инфекции", — заключил Беглов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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