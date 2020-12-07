https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588084513.html

Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну

Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну

Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет совсем немного, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Петербург". РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:38

2020-12-07T18:38

2020-12-07T20:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет совсем немного, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Петербург". Глава региона предупредил, что грядущие новогодние праздники "будут непростыми". Он призвал воздержаться от массовых мероприятий, соблюдать все правила и беречь "себя и своих близких". По словам губернатора, в больницах города до Нового года есть места для госпитализации тяжелых пациентов с COVID-19, но "дальше — красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим".Чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить "массовые скопления людей в помещениях", добавил Беглов. Он также уточнил, что в конце прошлой недели доля больничных мест для пациентов с коронавирусом в Петербурге "немного увеличилась", но это произошло за счет долечивания коронавирусных больных на дому."Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне — порядка 800 в день", — добавил губернатор.По его данным, сейчас в городе развернуто около 11 тысяч специализированных коек, к концу декабря их количество вырастет до 13 тысяч за счет открытия новых стационаров и расширения временного госпиталя в выставочном павильоне "Ленэкспо".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588023830.html

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