https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588023830.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:28

2020-12-07T14:28

2020-12-07T14:32

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

санкт-петербург

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной."Ситуация остается напряженной. И в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге. Остается сегодня удельный вес до 40% общего количества заболевших в сутки, которые приходятся на эти два субъекта РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости составляет 18,8 на 100 тысяч населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество