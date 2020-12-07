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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:28
2020-12-07T14:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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санкт-петербург
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной."Ситуация остается напряженной. И в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге. Остается сегодня удельный вес до 40% общего количества заболевших в сутки, которые приходятся на эти два субъекта РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости составляет 18,8 на 100 тысяч населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

14:28 07.12.2020 (обновлено: 14:32 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки в госпитале для больных COVID-19 в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники во время транспортировки пациентки в госпитале для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной.
"Ситуация остается напряженной. И в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге. Остается сегодня удельный вес до 40% общего количества заболевших в сутки, которые приходятся на эти два субъекта РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости составляет 18,8 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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