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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:28
2020-12-07T14:28
2020-12-07T14:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной."Ситуация остается напряженной. И в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге. Остается сегодня удельный вес до 40% общего количества заболевших в сутки, которые приходятся на эти два субъекта РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости составляет 18,8 на 100 тысяч населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество