https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588011397.html

В Кремле оценили необходимость перекрывать сообщение между регионами

В Кремле оценили необходимость перекрывать сообщение между регионами

В Кремле считают, что необходимости в новых ограничительных мерах из-за коронавируса нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:59

2020-12-07T13:59

2020-12-07T13:59

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

дмитрий песков

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Кремле считают, что необходимости в новых ограничительных мерах из-за коронавируса нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минздрав, со своей стороны, опроверг сообщения о планах ввести дополнительные ограничения на передвижение россиян.О том, что вводить ограничения на передвижения не планируется, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он пояснил, что слова главы ведомства Михаила Мурашко о том, что вторая волна COVID-19 вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами и внутри них, были вырваны из контекста.Министр здравоохранения выступал на форуме "Медицина и качество", который проходил в пресс-центре МИА "Россия сегодня". В частности, он говорил о том, что систему локдаунов и других противоэпидемических ограничений придется использовать до того, как станет возможно активно управлять ситуацией фармацевтически. По мнению министра, это мера вынужденная, но допустимая для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.Позиция КремляВласти России не видят необходимости вводить новый лодаун, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с тем, что очаги распространения коронавируса требуют ограничения в передвижении между регионами.Песков напомнил, что главам регионов предоставлены особые полномочия и они могут использовать их для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с распространением инфекции.Какие ограничения действуют в РоссииЗа минувшие сутки в России выявили 28,1 тысячи новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных достигло почти двух с половиной миллионов. Умерли за все время с начала эпидемии более 43 тысяч человек, выздоровели — почти два миллиона.В зависимости от эпидемиологической ситуации каждый субъект федерации может устанавливать свои ограничения. Как сообщала на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова, во всех регионах страны введен масочный режим, усилен режим дезинфекции в местах массового пребывания, в том числе в общественном транспорте.Наиболее сложная ситуация с коронавирусом складывается в Москве и Санкт-Петербурге. В столице ограничения ввели до 15 января — таким образом, массовых гуляний на Новый год не предусматривается. Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома, предприятия должны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, школьники с шестого по девятый класс перешли на обучение онлайн. Приостановлено проведение массовых культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, прекращена работа детских развлекательных центров. Кафе, ресторанам, ночным клубам и другим увеселительным заведениям запретили обслуживать посетителей по ночам. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25 процентов от общего числа посадочных мест.При этом мэр Москвы Сергей Собянин не раз заявлял, что столичные власти ориентируются на реальную эпидемиологическую обстановку и вводят минимальные меры, которые не предусматривают закрытия целых секторов экономики. В городе продолжают работать промышленность, торговля, общепит и другие предприятия.В Петербурге с 30 декабря по 10 января закроют музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Заполняемость концертных и театральных площадок ограничивается 25 процентами зрителей. Проведение культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 зрителей необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре. Публика до 16 лет на них не допускается.Вакцинация началасьНа прошлой неделе президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Пятого декабря прививочные пункты открылись в Москве, а затем — и в других регионах. В первую очередь вакцинировать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников.Пока что доступна только одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Эту первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний он показал 95-процентную эффективность.Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972860.html

https://ria.ru/20201125/lokdaun-1586257223.html

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