https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587983158.html

Инфекционист оценил появление новых бактерий у перенесших COVID-19 на ИВЛ

Инфекционист оценил появление новых бактерий у перенесших COVID-19 на ИВЛ

Появление новых бактерий в организме пациентов, которые во время коронавируса находились на ИВЛ, не является новым критерием COVID-19, это абсолютно обыденная... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:33

2020-12-07T11:33

2020-12-07T11:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Появление новых бактерий в организме пациентов, которые во время коронавируса находились на ИВЛ, не является новым критерием COVID-19, это абсолютно обыденная вещь, с которой пусть и сложно, но вполне реально бороться, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее в интервью радиостанции "Эхо Москвы" главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом и долгое время находившихся на ИВЛ, обнаружены новые бактерии. Причем выявленные микроорганизмы крайне устойчивы к медикаментам, и у медиков зачастую нет необходимых для лечения антибиотиков."Это абсолютно обыденная вещь. Коронавирусная инфекция может протекать с вирусной пневмонией, а может быть пневмония бактериальная, вызванная любыми другими бактериями. Если пациент тяжелый, если он требует реанимационных мероприятий, если он находится на искусственной вентиляции легких, то вероятность того, что в его организме появится какая-то бактерия, которая относится к внутрибольничным инфекциям, то есть, устойчивым к антибиотикам, тоже имеет место быть", - прокомментировал заявление Проценко Вознесенский.Несмотря на то, что с этой ситуацией приходится бороться серьезными антибактериальными препаратами, говорить о том, что "это какой-то новый критерий коронавирусной инфекции", по мнению инфекциониста, нельзя."Если длительное время пациент находится на искусственной вентиляции легких, то вероятность (появления таких бактерий) относительно высокая. Но тут ведь может быть не обязательно что он эту бактерию получит на ИВЛ. Он может уже поступить с коронавирусом и какой-то бактерией, которая одновременно будет вызывать пневмонию. Поэтому тут тоже нельзя сказать, что эту бактерию человек получает, находясь на искусственной вентиляции легких обязательно", - уточнил Вознесенский.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586509613.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, рудн