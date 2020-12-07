https://ria.ru/20201207/kirkorov-1587946375.html

СМИ сообщило о скандале с участием Киркорова на "Песне года"

СМИ сообщило о скандале с участием Киркорова на "Песне года"

Филипп Киркоров стал участником конфликта в ходе концерта "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", сообщает портал "СтарХит". РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:49

2020-12-07T04:49

2020-12-07T04:49

шоубиз

александр ревзин

россия

музыка

втб

филипп киркоров

сочи

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Киркоров закатил скандал на "Песне года"

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров стал участником конфликта в ходе концерта "Песня года — 2020" на "ВТБ Арене", сообщает портал "СтарХит".Утверждается, что исполнитель немного опоздал на репетицию своих номеров. На это обратил внимание режиссер-постановщик мероприятия Александр Ревзин и сделал ему замечание.Как пишет издание, Киркоров в ответ "за словом в карман не полез". После этого уже за сценой певец якобы еще раз выразил недовольство.Летом прошлого года Киркоров резко раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи. Артисту не понравилось, что график подготовки к его выступлению изменился. Тогда Ревзин заявил, что артист собирался исполнить на концерте новую песню. По его мнению, Киркоров нецензурно высказался из-за захлестнувших его эмоций. Режиссер назвал инцидент "обычным рабочим процессом" и "семейным делом".Фестиваль "Песня года" проводится ежегодно с 1971 года. Он объединяет молодых звезд и мэтров шоу-бизнеса, чьи песни стали популярны в прошедшем году.

https://ria.ru/20201129/kirkorov-1586800271.html

https://ria.ru/20201203/kirkorov-1587507688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ревзин, россия, музыка, втб, филипп киркоров, сочи