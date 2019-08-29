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РИА Новости
Культура

Режиссер "Новой волны" прокомментировал ругань Киркорова на репетиции

15:02 29.08.2019 (обновлено: 17:07 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на конкурсе "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Режиссер-постановщик "Новой волны" Александр Ревзин прокомментировал каналу "Звезда" ругань Филиппа Киркорова в адрес организаторов конкурса на репетиции в Сочи.
Ревзин напомнил, что артист собирался исполнить на концерте новую песню. По его мнению, Киркоров нецензурно высказался из-за захлестнувших его эмоций.
"Рождение песни – это то же самое, что и рождение детей. Это всегда связано с криком", – уверен Ревзин.
Режиссер музыкального конкурса назвал инцидент "обычным рабочим процессом" и "семейным делом".
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"Никто ни на кого не в обиде, все хорошо, все замечательно, мы любим друг друга и с уважением относимся к друг другу", – отметил он.
Накануне Киркоров резко раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи. Артисту не понравилось, что график подготовки к его выступлению изменился. Позднее представители певца сообщили, что под горячую руку Киркорова попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед. Гендиректор "Новой волны" Александр Румянцев отметил, что организаторы с пониманием относятся к проявлениям эмоций артистов.
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