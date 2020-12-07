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https://ria.ru/20201207/kino-1587704660.html
Таксист, аферист, иллюзионист и политтехнолог. Онлайн-премьеры декабря
Таксист, аферист, иллюзионист и политтехнолог. Онлайн-премьеры декабря
В декабре на онлайн-платформах — драмы, комедии, история взросления и мистический сериал. Цыганов станет современным Чичиковым в "Мертвых душах". "Король... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:00
2020-12-07T08:05
фильмы
семен слепаков
виктория толстоганова
анна михалкова
евгений цыганов
алексей серебряков
дмитрий дюжев
ксения раппопорт
культура
что посмотреть
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре на онлайн-платформах — драмы, комедии, история взросления и мистический сериал. Цыганов станет современным Чичиковым в "Мертвых душах". "Король Стейтен-Айленда" объяснит, как повзрослеть, "Смертельные иллюзии" — как побороть страх. "Честный кандидат" поучаствует в американском фарсе, а "Пассажиры" расскажут истории необычному таксисту. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Классика по-новомуГригорий Константинопольский снял свою версию романа Гоголя "Мертвые души".Действие происходит в современности. Чиновник из Москвы Чичиков (Евгений Цыганов) едет по регионам, чтобы продавать доверчивым провинциалам места на кладбище рядом со знаменитостями. Режиссер намекает, что за 200 лет с момента написания романа уклад жизни не так уж изменился. Чичиков запросто получает деньги "из воздуха".В сериале собрался звездный состав. Собакевичем стал Александр Робак, Анна Михалкова перевоплотилась в Агафью Тихоновну, Тимофей Трибунцев — в Ноздрева. Также участвуют Дмитрий Дюжев, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт.Сериал выходит с 9 декабря на ivi.Мастер инфантилизмаРежиссер фильмов "Любовь по-взрослому", "Девушки без комплексов", сериала "Девочки" Джадд Апатоу снял комедию о взрослении "Король Стейтен-Айленда".Скотту (Пит Дэвидсон) "глубоко за 20", он живет с мамой Марджи (Мариса Томей) и младшей сестрой Клэр (Мод Апатоу) в районе Стейтен-Айленд. Скотт с детства глубоко переживает смерть отца, который был пожарным и погиб в огне. Он пытается стать тату-мастером, но не очень успешно: свои тела для кривых рисунков ему доверяют только друзья.Сестра поступает в колледж, мать начинает встречаться с мужчиной (по иронии — тоже пожарным) и намекает сыну, чтобы тот съезжал из дома. Скотт совершенно не готов взрослеть и не согласен с такими изменениями. Теперь его цель — отвадить ухажера от матери и расстроить их отношения.Особенно надо отметить Стива Бушеми и его образ — Папашу — пожарного-ветерана, который работал с отцом главного героя. Бушеми идеально перевоплотился в спасателя — может, потому, что сам был пожарным в Нью-Йорке в 1980-х годах.В итоге получилась трогательная история взросления. А драма, драки и неплохие шутки делают фильм стоящим просмотра."Король Стейтен-Айленда" — с 17 декабря на КиноПоиск HD, Okko, ivi.Опасные трюкиТриллер "Смертельные иллюзии" снял автор сериала "Закрытая школа" Олег Асадулин по инициативе братьев Сафроновых.Идея картины родилась из реальной истории, произошедшей с Сафроновыми после того, как они в эфире федерального канала раскрыли секреты ряда иллюзий. Им стали угрожать: кто-то считает, что братья нарушили старинный кодекс иллюзионистов и за это достойны смерти.Главные герои, братья Романовы, решили прекратить совместные выступления. Напоследок они хотят показать масштабное шоу и открыть изнанку своих трюков. Но что-то идет не так: уже в первом номере ассистентка исчезает из заполненного водой аквариума и не появляется в нужном месте.Братьям по рации сообщают, что она в заложниках. Кроме того, незнакомый голос предупреждает: трюковые механизмы изменены — теперь все номера потенциально опасны. Но Романовы должны продолжать выступление, иначе заложницу убьют.Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарев, Данила Якушев, Семен Трескунов."Когда я прочитал сценарий, у меня был только один вопрос к режиссеру: "Мы сможем это снять?" В России? "Блокбастерность", как многие говорили во время съемок, присутствовала во всем. И все же это фильм в первую очередь про людей, семейные отношения, которые по-настоящему проявляются в экстремальной ситуации", — рассказывает Бурковский.Картина получилась зрелищной и захватывающей — не оторвешься."Смертельные иллюзии" с 17 декабря доступны на Megogo, Wink, ivi.День выборовСтив Карелл снова в своем знаменитом амплуа: смешит с первой фразы в комедии "Честный кандидат".В центре сюжета — выборы в американской провинции. Вашингтонский консультант Гарри Циммер (Карелл) едет в захолустный городок Оленье Озеро в Висконсине, чтобы пролоббировать победу демократа. "Коллега" главного героя, Фэйт Брюстер (Роуз Бирн), приезжает с аналогичной целью, только выступает со стороны республиканцев.Кандидат Циммера — полковник в отставке с железными принципами, владелец фермы Джек (Крис Купер). Интрига в том, что он еще сам не в курсе выдвижения на выборы."Когда мы впервые заговорили о "Честном кандидате", мой интерес изрядно подогрело то, что эта история оказалась такой смешной и человечной, — вспоминает Стив Карелл. — На первый взгляд, это политическая комедия, но, я считаю, картина скорее о людях, вляпавшихся в самую гущу. Это универсальный фильм, который не склоняется ни вправо ни влево. Он просто обнажает всю абсурдность политики".И пусть кино местами утрировано до фарса, все же режиссер затрагивает вполне серьезные вещи, которые могут быть знакомы каждому.Фильм "Честный кандидат" доступен с 19 декабря на Megogo, ivi, Okko, КиноПоиск HD.Таинственный водительСреди премьер есть еще один сериал — мистическая драма "Пассажиры" Карена Оганесяна. Проект состоит из восьми историй-новелл длительностью примерно по 15 минут.По Москве ездит необычное такси: за рулем "Мерседеса" — Андрей (Кирилл Кяро), но "на борт" он берет не всех. Его пассажиры — умершие, не успевшие при жизни подвести значимый итог. Это может быть непроизнесенное признание или другие важные слова или поступки, которые не отпускают. И пока пассажиры не поймут, чего они не завершили, так и будут ехать в такси с перевозчиком.Действие происходит преимущественно в салоне машины, но это не значит, что будет скучно. Например, героям первой новеллы, супружеской паре в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого, пришлось выполнять трюки на съемках. Какие именно — интрига."Это интересный проект, прежде всего форматом: коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр — "мистическая драма", но даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть, — поясняет Анатолий Белый. — За 15 минут в кадре происходит трансформация моего персонажа — эдакого лузера, который едет в солидной машине с шикарной женщиной".В проекте также участвуют Владимир Меньшов, Андрей Бурковский, Юлия Ауг. "Пассажиры" доступны с 24 декабря на видеосервисе START.
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Таксист, аферист, иллюзионист и политтехнолог. Онлайн-премьеры декабря

08:00 07.12.2020 (обновлено: 08:05 07.12.2020)
 
© iviКадр из сериала "Мертвые души"
Кадр из сериала Мертвые души - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© ivi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре на онлайн-платформах — драмы, комедии, история взросления и мистический сериал. Цыганов станет современным Чичиковым в "Мертвых душах". "Король Стейтен-Айленда" объяснит, как повзрослеть, "Смертельные иллюзии" — как побороть страх. "Честный кандидат" поучаствует в американском фарсе, а "Пассажиры" расскажут истории необычному таксисту. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.

Классика по-новому

Григорий Константинопольский снял свою версию романа Гоголя "Мертвые души".
Действие происходит в современности. Чиновник из Москвы Чичиков (Евгений Цыганов) едет по регионам, чтобы продавать доверчивым провинциалам места на кладбище рядом со знаменитостями. Режиссер намекает, что за 200 лет с момента написания романа уклад жизни не так уж изменился. Чичиков запросто получает деньги "из воздуха".
© ivi

Серебряков в сериале "Мертвые души"

Кадр из сериала Мертвые души
1 из 3

Серебряков в сериале "Мертвые души"

© ivi
© ivi

Котова-Дерябина в сериале "Мертвые души"

Кадр из сериала Мертвые души
2 из 3

Котова-Дерябина в сериале "Мертвые души"

© ivi
© ivi

Цыганов и Дюжев на съемках сериала "Мертвые души"

Кадр из сериала Мертвые души
3 из 3

Цыганов и Дюжев на съемках сериала "Мертвые души"

© ivi
1 из 3

Серебряков в сериале "Мертвые души"

© ivi
2 из 3

Котова-Дерябина в сериале "Мертвые души"

© ivi
3 из 3

Цыганов и Дюжев на съемках сериала "Мертвые души"

© ivi

"Это одно из моих любимых произведений. Его можно сделать еще более актуальным. Я придумал новую аферу Чичикова, своего рода перевертыш", — поясняет Константинопольский.

В сериале собрался звездный состав. Собакевичем стал Александр Робак, Анна Михалкова перевоплотилась в Агафью Тихоновну, Тимофей Трибунцев — в Ноздрева. Также участвуют Дмитрий Дюжев, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт.
Сериал выходит с 9 декабря на ivi.

Мастер инфантилизма

Режиссер фильмов "Любовь по-взрослому", "Девушки без комплексов", сериала "Девочки" Джадд Апатоу снял комедию о взрослении "Король Стейтен-Айленда".
Скотту (Пит Дэвидсон) "глубоко за 20", он живет с мамой Марджи (Мариса Томей) и младшей сестрой Клэр (Мод Апатоу) в районе Стейтен-Айленд. Скотт с детства глубоко переживает смерть отца, который был пожарным и погиб в огне. Он пытается стать тату-мастером, но не очень успешно: свои тела для кривых рисунков ему доверяют только друзья.
© UPI РоссияКадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
Кадр из фильма Король Стейтен-Айленда - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© UPI Россия
Кадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
Сестра поступает в колледж, мать начинает встречаться с мужчиной (по иронии — тоже пожарным) и намекает сыну, чтобы тот съезжал из дома. Скотт совершенно не готов взрослеть и не согласен с такими изменениями. Теперь его цель — отвадить ухажера от матери и расстроить их отношения.
Особенно надо отметить Стива Бушеми и его образ — Папашу — пожарного-ветерана, который работал с отцом главного героя. Бушеми идеально перевоплотился в спасателя — может, потому, что сам был пожарным в Нью-Йорке в 1980-х годах.
© UPI РоссияКадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
Кадр из фильма Король Стейтен-Айленда
1 из 5
Кадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
© UPI Россия
© UPI Россия

Сцена из фильма "Король Стейтен-Айленда"

Кадр из фильма Король Стейтен-Айленда
2 из 5

Сцена из фильма "Король Стейтен-Айленда"

© UPI Россия
© UPI Россия

Дэвидсон и Бушеми в фильме "Король Стейтен-Айленда"

Кадр из фильма Король Стейтен-Айленда
3 из 5

Дэвидсон и Бушеми в фильме "Король Стейтен-Айленда"

© UPI Россия
© UPI РоссияКадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
Кадр из фильма Король Стейтен-Айленда
4 из 5
Кадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
© UPI Россия
© UPI Россия

Сцена из фильма "Король Стейтен-Айленда"

Кадр из фильма Король Стейтен-Айленда
5 из 5

Сцена из фильма "Король Стейтен-Айленда"

© UPI Россия
1 из 5
Кадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
© UPI Россия
2 из 5

Сцена из фильма "Король Стейтен-Айленда"

© UPI Россия
3 из 5

Дэвидсон и Бушеми в фильме "Король Стейтен-Айленда"

© UPI Россия
4 из 5
Кадр из фильма "Король Стейтен-Айленда"
© UPI Россия
5 из 5

Сцена из фильма "Король Стейтен-Айленда"

© UPI Россия
В итоге получилась трогательная история взросления. А драма, драки и неплохие шутки делают фильм стоящим просмотра.
"Король Стейтен-Айленда" — с 17 декабря на КиноПоиск HD, Okko, ivi.

Опасные трюки

© Megogo RussiaКадр из фильма "Смертельные иллюзии"
Кадр из фильма Смертельным иллюзии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Megogo Russia
Кадр из фильма "Смертельные иллюзии"
Триллер "Смертельные иллюзии" снял автор сериала "Закрытая школа" Олег Асадулин по инициативе братьев Сафроновых.
Идея картины родилась из реальной истории, произошедшей с Сафроновыми после того, как они в эфире федерального канала раскрыли секреты ряда иллюзий. Им стали угрожать: кто-то считает, что братья нарушили старинный кодекс иллюзионистов и за это достойны смерти.
Главные герои, братья Романовы, решили прекратить совместные выступления. Напоследок они хотят показать масштабное шоу и открыть изнанку своих трюков. Но что-то идет не так: уже в первом номере ассистентка исчезает из заполненного водой аквариума и не появляется в нужном месте.
© Megogo RussiaКадр из фильма "Смертельным иллюзии"
Кадр из фильма Смертельным иллюзии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Megogo Russia
Кадр из фильма "Смертельным иллюзии"
Братьям по рации сообщают, что она в заложниках. Кроме того, незнакомый голос предупреждает: трюковые механизмы изменены — теперь все номера потенциально опасны. Но Романовы должны продолжать выступление, иначе заложницу убьют.
Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарев, Данила Якушев, Семен Трескунов.
"Когда я прочитал сценарий, у меня был только один вопрос к режиссеру: "Мы сможем это снять?" В России? "Блокбастерность", как многие говорили во время съемок, присутствовала во всем. И все же это фильм в первую очередь про людей, семейные отношения, которые по-настоящему проявляются в экстремальной ситуации", — рассказывает Бурковский.
Картина получилась зрелищной и захватывающей — не оторвешься.
"Смертельные иллюзии" с 17 декабря доступны на Megogo, Wink, ivi.

День выборов

© UPI РоссияКадр из фильма "Честный кандидат"
Кадр из фильма Честный кандидат - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© UPI Россия
Кадр из фильма "Честный кандидат"
Стив Карелл снова в своем знаменитом амплуа: смешит с первой фразы в комедии "Честный кандидат".
В центре сюжета — выборы в американской провинции. Вашингтонский консультант Гарри Циммер (Карелл) едет в захолустный городок Оленье Озеро в Висконсине, чтобы пролоббировать победу демократа. "Коллега" главного героя, Фэйт Брюстер (Роуз Бирн), приезжает с аналогичной целью, только выступает со стороны республиканцев.
© UPI РоссияКадр из фильма "Честный кандидат"
Кадр из фильма Честный кандидат - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© UPI Россия
Кадр из фильма "Честный кандидат"
Кандидат Циммера — полковник в отставке с железными принципами, владелец фермы Джек (Крис Купер). Интрига в том, что он еще сам не в курсе выдвижения на выборы.
"Когда мы впервые заговорили о "Честном кандидате", мой интерес изрядно подогрело то, что эта история оказалась такой смешной и человечной, — вспоминает Стив Карелл. — На первый взгляд, это политическая комедия, но, я считаю, картина скорее о людях, вляпавшихся в самую гущу. Это универсальный фильм, который не склоняется ни вправо ни влево. Он просто обнажает всю абсурдность политики".
© UPI РоссияКадр из фильма "Честный кандидат"
Кадр из фильма Честный кандидат
1 из 2
Кадр из фильма "Честный кандидат"
© UPI Россия
© UPI Россия

Сцена из фильма "Честный кандидат"

Кадр из фильма Честный кандидат
2 из 2

Сцена из фильма "Честный кандидат"

© UPI Россия
1 из 2
Кадр из фильма "Честный кандидат"
© UPI Россия
2 из 2

Сцена из фильма "Честный кандидат"

© UPI Россия
И пусть кино местами утрировано до фарса, все же режиссер затрагивает вполне серьезные вещи, которые могут быть знакомы каждому.
Фильм "Честный кандидат" доступен с 19 декабря на Megogo, ivi, Okko, КиноПоиск HD.

Таинственный водитель

© Видеосервис STARTКадр из сериала "Пассажиры"
Кадр из сериала Пассажиры - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Видеосервис START
Кадр из сериала "Пассажиры"
Среди премьер есть еще один сериал — мистическая драма "Пассажиры" Карена Оганесяна. Проект состоит из восьми историй-новелл длительностью примерно по 15 минут.
По Москве ездит необычное такси: за рулем "Мерседеса" — Андрей (Кирилл Кяро), но "на борт" он берет не всех. Его пассажиры — умершие, не успевшие при жизни подвести значимый итог. Это может быть непроизнесенное признание или другие важные слова или поступки, которые не отпускают. И пока пассажиры не поймут, чего они не завершили, так и будут ехать в такси с перевозчиком.
© Видеосервис STARTКадр из сериала "Пассажиры"
Кадр из сериала Пассажиры - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Видеосервис START
Кадр из сериала "Пассажиры"
Действие происходит преимущественно в салоне машины, но это не значит, что будет скучно. Например, героям первой новеллы, супружеской паре в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого, пришлось выполнять трюки на съемках. Какие именно — интрига.
"Это интересный проект, прежде всего форматом: коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр — "мистическая драма", но даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть, — поясняет Анатолий Белый. — За 15 минут в кадре происходит трансформация моего персонажа — эдакого лузера, который едет в солидной машине с шикарной женщиной".
© Видеосервис STARTКадр из сериала "Пассажиры"
Кадр из сериала Пассажиры
1 из 2
Кадр из сериала "Пассажиры"
© Видеосервис START
© Видеосервис START

Сцена из сериала "Пассажиры"

Кадр из сериала Пассажиры
2 из 2

Сцена из сериала "Пассажиры"

© Видеосервис START
1 из 2
Кадр из сериала "Пассажиры"
© Видеосервис START
2 из 2

Сцена из сериала "Пассажиры"

© Видеосервис START
В проекте также участвуют Владимир Меньшов, Андрей Бурковский, Юлия Ауг.
"Пассажиры" доступны с 24 декабря на видеосервисе START.
Кадр из фильма Человеческий голос - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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КультурафильмыСемен СлепаковВиктория ТолстогановаАнна МихалковаЕвгений ЦыгановАлексей СеребряковДмитрий ДюжевКсения Раппопортчто посмотретьКино и сериалыЗнаменитостиЮлия СнигирьКарен ОганесянАндрей Белый (Бориc Бугаев)КинопоискЮлия АугВладимир МеньшовМоскваВисконсин
 
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