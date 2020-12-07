https://ria.ru/20201207/kino-1587704660.html

Таксист, аферист, иллюзионист и политтехнолог. Онлайн-премьеры декабря

Таксист, аферист, иллюзионист и политтехнолог. Онлайн-премьеры декабря

В декабре на онлайн-платформах — драмы, комедии, история взросления и мистический сериал. Цыганов станет современным Чичиковым в "Мертвых душах". "Король... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:05

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семен слепаков

виктория толстоганова

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евгений цыганов

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре на онлайн-платформах — драмы, комедии, история взросления и мистический сериал. Цыганов станет современным Чичиковым в "Мертвых душах". "Король Стейтен-Айленда" объяснит, как повзрослеть, "Смертельные иллюзии" — как побороть страх. "Честный кандидат" поучаствует в американском фарсе, а "Пассажиры" расскажут истории необычному таксисту. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Классика по-новомуГригорий Константинопольский снял свою версию романа Гоголя "Мертвые души".Действие происходит в современности. Чиновник из Москвы Чичиков (Евгений Цыганов) едет по регионам, чтобы продавать доверчивым провинциалам места на кладбище рядом со знаменитостями. Режиссер намекает, что за 200 лет с момента написания романа уклад жизни не так уж изменился. Чичиков запросто получает деньги "из воздуха".В сериале собрался звездный состав. Собакевичем стал Александр Робак, Анна Михалкова перевоплотилась в Агафью Тихоновну, Тимофей Трибунцев — в Ноздрева. Также участвуют Дмитрий Дюжев, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт.Сериал выходит с 9 декабря на ivi.Мастер инфантилизмаРежиссер фильмов "Любовь по-взрослому", "Девушки без комплексов", сериала "Девочки" Джадд Апатоу снял комедию о взрослении "Король Стейтен-Айленда".Скотту (Пит Дэвидсон) "глубоко за 20", он живет с мамой Марджи (Мариса Томей) и младшей сестрой Клэр (Мод Апатоу) в районе Стейтен-Айленд. Скотт с детства глубоко переживает смерть отца, который был пожарным и погиб в огне. Он пытается стать тату-мастером, но не очень успешно: свои тела для кривых рисунков ему доверяют только друзья.Сестра поступает в колледж, мать начинает встречаться с мужчиной (по иронии — тоже пожарным) и намекает сыну, чтобы тот съезжал из дома. Скотт совершенно не готов взрослеть и не согласен с такими изменениями. Теперь его цель — отвадить ухажера от матери и расстроить их отношения.Особенно надо отметить Стива Бушеми и его образ — Папашу — пожарного-ветерана, который работал с отцом главного героя. Бушеми идеально перевоплотился в спасателя — может, потому, что сам был пожарным в Нью-Йорке в 1980-х годах.В итоге получилась трогательная история взросления. А драма, драки и неплохие шутки делают фильм стоящим просмотра."Король Стейтен-Айленда" — с 17 декабря на КиноПоиск HD, Okko, ivi.Опасные трюкиТриллер "Смертельные иллюзии" снял автор сериала "Закрытая школа" Олег Асадулин по инициативе братьев Сафроновых.Идея картины родилась из реальной истории, произошедшей с Сафроновыми после того, как они в эфире федерального канала раскрыли секреты ряда иллюзий. Им стали угрожать: кто-то считает, что братья нарушили старинный кодекс иллюзионистов и за это достойны смерти.Главные герои, братья Романовы, решили прекратить совместные выступления. Напоследок они хотят показать масштабное шоу и открыть изнанку своих трюков. Но что-то идет не так: уже в первом номере ассистентка исчезает из заполненного водой аквариума и не появляется в нужном месте.Братьям по рации сообщают, что она в заложниках. Кроме того, незнакомый голос предупреждает: трюковые механизмы изменены — теперь все номера потенциально опасны. Но Романовы должны продолжать выступление, иначе заложницу убьют.Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарев, Данила Якушев, Семен Трескунов."Когда я прочитал сценарий, у меня был только один вопрос к режиссеру: "Мы сможем это снять?" В России? "Блокбастерность", как многие говорили во время съемок, присутствовала во всем. И все же это фильм в первую очередь про людей, семейные отношения, которые по-настоящему проявляются в экстремальной ситуации", — рассказывает Бурковский.Картина получилась зрелищной и захватывающей — не оторвешься."Смертельные иллюзии" с 17 декабря доступны на Megogo, Wink, ivi.День выборовСтив Карелл снова в своем знаменитом амплуа: смешит с первой фразы в комедии "Честный кандидат".В центре сюжета — выборы в американской провинции. Вашингтонский консультант Гарри Циммер (Карелл) едет в захолустный городок Оленье Озеро в Висконсине, чтобы пролоббировать победу демократа. "Коллега" главного героя, Фэйт Брюстер (Роуз Бирн), приезжает с аналогичной целью, только выступает со стороны республиканцев.Кандидат Циммера — полковник в отставке с железными принципами, владелец фермы Джек (Крис Купер). Интрига в том, что он еще сам не в курсе выдвижения на выборы."Когда мы впервые заговорили о "Честном кандидате", мой интерес изрядно подогрело то, что эта история оказалась такой смешной и человечной, — вспоминает Стив Карелл. — На первый взгляд, это политическая комедия, но, я считаю, картина скорее о людях, вляпавшихся в самую гущу. Это универсальный фильм, который не склоняется ни вправо ни влево. Он просто обнажает всю абсурдность политики".И пусть кино местами утрировано до фарса, все же режиссер затрагивает вполне серьезные вещи, которые могут быть знакомы каждому.Фильм "Честный кандидат" доступен с 19 декабря на Megogo, ivi, Okko, КиноПоиск HD.Таинственный водительСреди премьер есть еще один сериал — мистическая драма "Пассажиры" Карена Оганесяна. Проект состоит из восьми историй-новелл длительностью примерно по 15 минут.По Москве ездит необычное такси: за рулем "Мерседеса" — Андрей (Кирилл Кяро), но "на борт" он берет не всех. Его пассажиры — умершие, не успевшие при жизни подвести значимый итог. Это может быть непроизнесенное признание или другие важные слова или поступки, которые не отпускают. И пока пассажиры не поймут, чего они не завершили, так и будут ехать в такси с перевозчиком.Действие происходит преимущественно в салоне машины, но это не значит, что будет скучно. Например, героям первой новеллы, супружеской паре в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого, пришлось выполнять трюки на съемках. Какие именно — интрига."Это интересный проект, прежде всего форматом: коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр — "мистическая драма", но даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть, — поясняет Анатолий Белый. — За 15 минут в кадре происходит трансформация моего персонажа — эдакого лузера, который едет в солидной машине с шикарной женщиной".В проекте также участвуют Владимир Меньшов, Андрей Бурковский, Юлия Ауг. "Пассажиры" доступны с 24 декабря на видеосервисе START.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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