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Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света
Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света
Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:47
2020-12-07T12:06
россия
латинская америка
лаборатория касперского
евгений касперский
китай
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на программах-шифровальщиках, а хакеры Латинской Америки - на финансовом мошенничестве, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Вот загадка, почему так? Я не знаю. Да, все делают всё, но есть статистические всплески: кто-то чем-то занимается больше, чем другие", - добавил он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского &gt;&gt;
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россия, латинская америка, лаборатория касперского, евгений касперский, китай, технологии

Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света

09:47 07.12.2020 (обновлено: 12:06 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на программах-шифровальщиках, а хакеры Латинской Америки - на финансовом мошенничестве, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Что интересно, у преступников есть специализации. Китайцы больше всего работают по ботнетам, хакеры-шифровальщики часто говорят по-русски, а финансовый фрод (мошенничество - ред.) идёт, в основном, из Латинской Америки", - сообщил он.
Робот-пылесос Samsung NaviBot CornerCleaner. Pop-Out кисти - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:09РИА Наука
Хакеры заставили робот-пылесос прослушивать разговоры его хозяев
"Вот загадка, почему так? Я не знаю. Да, все делают всё, но есть статистические всплески: кто-то чем-то занимается больше, чем другие", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>
 
РоссияЛатинская АмерикаЛаборатория КасперскогоЕвгений КасперскийКитайТехнологии
 
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