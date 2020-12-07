https://ria.ru/20201207/khakery-1587962505.html

Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света

Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света

Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:47

2020-12-07T09:47

2020-12-07T12:06

россия

латинская америка

лаборатория касперского

евгений касперский

китай

технологии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на программах-шифровальщиках, а хакеры Латинской Америки - на финансовом мошенничестве, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Вот загадка, почему так? Я не знаю. Да, все делают всё, но есть статистические всплески: кто-то чем-то занимается больше, чем другие", - добавил он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>

https://ria.ru/20201204/pylesos-1587687924.html

россия

латинская америка

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латинская америка, лаборатория касперского, евгений касперский, китай, технологии