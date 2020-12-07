https://ria.ru/20201207/khakery-1587962505.html
Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света
Касперский назвал специализации хакеров из разных частей света
Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:47
2020-12-07T09:47
2020-12-07T12:06
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лаборатория касперского
евгений касперский
китай
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайские киберпреступники больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО), российские - специализируются на программах-шифровальщиках, а хакеры Латинской Америки - на финансовом мошенничестве, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."Вот загадка, почему так? Я не знаю. Да, все делают всё, но есть статистические всплески: кто-то чем-то занимается больше, чем другие", - добавил он.Читайте полный текст интервью Евгения Касперского >>
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