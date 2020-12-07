https://ria.ru/20201207/keshbek-1587993071.html

Названы популярные у туристов маршруты при покупке путевок с кешбэком

Названы популярные у туристов маршруты при покупке путевок с кешбэком

Определены самые востребованные направления, которые выбирали туристы при покупке путевок по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:38

2020-12-07T18:38

2020-12-07T18:38

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления, которые выбирали туристы при покупке путевок по программе кешбэка, сообщает Ostrovok.ru.В рамках акции пользователи могли забронировать отель в России с 15 октября по 5 декабря 2020 года и вернуть 20 процентов стоимости. В среднем туристы приобретали путевки на три ночи, средний чек составил 16,7 тысячи рублей.Самое дорогое бронирование в рамках акции составило 131 тысячу рублей. В такую сумму обошелся отдых троих взрослых в отеле в Ялте на протяжении семи ночей. Самое продолжительное проживание оплачено в Москве — на 30 ночей.Наибольшим спросом пользовались туры в две столицы, а также в Сочи, Казань, Калининград, Ялту, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург.Путешественников интересовали, прежде всего, отели категории три звезды, их оплатили 34 процента пользователей. Почти столько же приобрели проживание в четырехзвездочных гостиницах, и лишь девять процентов туристов предпочли пятизвездочные.Многие решили воспользоваться предложением при бронировании отеля на новогодние праздники. Так,17 процентов путевок с кешбэком оплачены на период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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