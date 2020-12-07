https://ria.ru/20201207/kavkaz-1588016265.html

Лавров заявил, что Южный Кавказ превращается в регион стабильности

Лавров заявил, что Южный Кавказ превращается в регион стабильности

Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:00

2020-12-07T14:00

2020-12-07T14:00

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - заявил Лавров на встрече с армянским коллегой в Москве.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201207/karabakh-1587948091.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире