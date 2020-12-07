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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/kavkaz-1588016265.html
Лавров заявил, что Южный Кавказ превращается в регион стабильности
Лавров заявил, что Южный Кавказ превращается в регион стабильности
Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:00
2020-12-07T14:00
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - заявил Лавров на встрече с армянским коллегой в Москве.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201207/karabakh-1587948091.html
нагорный карабах
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нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Лавров заявил, что Южный Кавказ превращается в регион стабильности

14:00 07.12.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - заявил Лавров на встрече с армянским коллегой в Москве.

"Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - сказал он.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ мире
 
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