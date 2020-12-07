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Армения потребовала вывести турецких военных из Карабаха
Армения потребовала вывести турецких военных из Карабаха
Турция должна вывести своих военных и связанных с ней боевиков из Нагорного Карабаха, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:56
2020-12-07T14:56
2020-12-07T15:04
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
турция
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Турция должна вывести своих военных и связанных с ней боевиков из Нагорного Карабаха, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
нагорный карабах
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армения
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РИА Новости
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, турция, армения, в мире