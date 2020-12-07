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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/karabakh-1588014718.html
Конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы, заявил Лавров
Конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы, заявил Лавров
Конфликт в Нагорном Карабахе находится на выходе из горячей фазы, трёхсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана остановили войну, заявил глава МИД РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:54
2020-12-07T13:54
ситуация в нагорном карабахе
ара айвазян
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе находится на выходе из горячей фазы, трёхсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана остановили войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.По его словам, в Москве рады, что свой первый визит за границу в качестве министра иностранных дел Айвазян совершает в РФ."Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября и которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокировать все коммуникации – и хозяйственные, и транспортные", - сказал Лавров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html
нагорный карабах
азербайджан
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ара айвазян, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы, заявил Лавров

13:54 07.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазвертывание российскими военными полевого госпиталя в Степанакерте
Развертывание российскими военными полевого госпиталя в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Конфликт в Нагорном Карабахе находится на выходе из горячей фазы, трёхсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана остановили войну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.
По его словам, в Москве рады, что свой первый визит за границу в качестве министра иностранных дел Айвазян совершает в РФ.
"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября и которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокировать все коммуникации – и хозяйственные, и транспортные", - сказал Лавров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеАра АйвазянНагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ мире
 
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