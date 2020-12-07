https://ria.ru/20201207/karabakh-1587948091.html

Российские медицинские бригады начали помогать жителям Нагорного Карабаха

Российские медицинские бригады начали помогать жителям Нагорного Карабаха

Первые мобильные бригады российских миротворцев приступили к лечению жителей Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:05

2020-12-07T06:05

2020-12-07T06:05

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

ильхам алиев

владимир путин

москва

баку

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первые мобильные бригады российских миротворцев приступили к лечению жителей Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что в бригады входят врачи разных специальностей и специалисты психологической службы. Местные жители обращаются к медикам за стоматологической помощью, а также из-за обострений хронических болезней, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201206/karabakh-1587868404.html

россия

нагорный карабах

москва

баку

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире