Российские медицинские бригады начали помогать жителям Нагорного Карабаха
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первые мобильные бригады российских миротворцев приступили к лечению жителей Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.
"Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в Аскеранском районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в бригады входят врачи разных специальностей и специалисты психологической службы. Местные жители обращаются к медикам за стоматологической помощью, а также из-за обострений хронических болезней, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.