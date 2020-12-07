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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/karabakh-1587948091.html
Российские медицинские бригады начали помогать жителям Нагорного Карабаха
Российские медицинские бригады начали помогать жителям Нагорного Карабаха
Первые мобильные бригады российских миротворцев приступили к лечению жителей Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:05
2020-12-07T06:05
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
ильхам алиев
владимир путин
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первые мобильные бригады российских миротворцев приступили к лечению жителей Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что в бригады входят врачи разных специальностей и специалисты психологической службы. Местные жители обращаются к медикам за стоматологической помощью, а также из-за обострений хронических болезней, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201206/karabakh-1587868404.html
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нагорный карабах
москва
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские медицинские бригады начали помогать жителям Нагорного Карабаха

06:05 07.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте
Врач проводит прием пациента на базе госпиталя развернутого Министерством обороны России на территории аэропорта в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первые мобильные бригады российских миротворцев приступили к лечению жителей Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.
"Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в Аскеранском районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в бригады входят врачи разных специальностей и специалисты психологической службы. Местные жители обращаются к медикам за стоматологической помощью, а также из-за обострений хронических болезней, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ильхам АлиевВладимир ПутинМоскваБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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