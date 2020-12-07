В ФНПР назвали идею Онищенко об отказе от новогодних каникул пиаром
10:52 07.12.2020 (обновлено: 13:53 07.12.2020)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея об изменении продолжительности новогодних праздников может являться лишь пиаром, такое предложение нецелесообразно, поскольку у людей есть обычно планы на этот период, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться.
"Идеи насчет того, что сейчас внезапно нужно крутить праздники в любые стороны, являются неправильными, потому что (у людей) есть определенные планы, поэтому в данном случае, кроме пиара, здесь ничего не наличествует", - считает Шершуков.
Он отметил, что не видел исследований о влиянии этих праздников в худшую сторону на экономику. Собеседник также подчеркнул, что не вполне правильно сравнивать ситуацию с западными странами, так как там вместо новогодних праздников есть Рождество, которое россияне не отмечают.
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