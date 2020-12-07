https://ria.ru/20201207/kanikuly-1587975010.html

В ФНПР назвали идею Онищенко об отказе от новогодних каникул пиаром

В ФНПР назвали идею Онищенко об отказе от новогодних каникул пиаром

Идея об изменении продолжительности новогодних праздников может являться лишь пиаром, такое предложение нецелесообразно, поскольку у людей есть обычно планы на... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:52

2020-12-07T10:52

2020-12-07T13:53

россия

федерация независимых профсоюзов россии

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея об изменении продолжительности новогодних праздников может являться лишь пиаром, такое предложение нецелесообразно, поскольку у людей есть обычно планы на этот период, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться.Он отметил, что не видел исследований о влиянии этих праздников в худшую сторону на экономику. Собеседник также подчеркнул, что не вполне правильно сравнивать ситуацию с западными странами, так как там вместо новогодних праздников есть Рождество, которое россияне не отмечают.

https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html

россия

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россия, федерация независимых профсоюзов россии, геннадий онищенко, общество