https://ria.ru/20201207/gripp-1588049085.html
В Южной Корее выявили два новых очага птичьего гриппа
В Южной Корее выявили два новых очага птичьего гриппа
Два новых очага птичьего гриппа, один из которых имеет высокопатогенный штамм, выявлены в Южной Корее, сообщило агентство Ренхап. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:02
2020-12-07T16:02
2020-12-07T16:02
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Два новых очага птичьего гриппа, один из которых имеет высокопатогенный штамм, выявлены в Южной Корее, сообщило агентство Ренхап.По данным агентства, штамм высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8 был выявлен в одном из яиц на птицеферме в городе Йоджу провинции Кёнгидо в 105 километрах к югу от Сеула.В хозяйстве уже приступили к уничтожению 193 тысяч кур и 7 тысяч уток. Введен карантин на перемещение птиц и яиц в течение 48 часов на всех других фермах, расположенных в провинции.Еще один очаг птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность был выявлен на ферме по разведению перепелов и других птиц семейства фазановых в уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто в 130 километрах к югу от Сеула. На ферме растят около 726 тысяч птиц. О том, будут ли они уничтожены, пока не сообщается.Первый в этом году случай выявления высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа в Южной Корее зафиксирован 28 ноября на ферме в городе Чонып провинции Чолла-Пукто. Всего к настоящему времени в стране было подтверждено четыре очага птичьего гриппа с высокой патогенностью.
https://ria.ru/20201206/indeyki-1587912090.html
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