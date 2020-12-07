Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html
Вакцина от Трампа
Вакцина от Трампа
Сегодня, когда коронавирус ежедневно убивает больше двух тысяч американцев, политические противники президента Трампа валят всю вину за происходящее за него... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:22
2020-12-07T11:22
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587975125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_177949d6feb44b40340deb1dadae4a5f.jpg
Сегодня, когда коронавирус ежедневно убивает больше двух тысяч американцев, политические противники президента Трампа валят всю вину за происходящее за него. Он, мол, развалил здравоохранение, не смог обеспечить население койкоместами, не оценил вовремя опасность COVID-19.Однако на самом деле развал американской медицины — в ее массовом, предназначенном для широких слоев населения изводе — начался еще в конце 90-х. Дональд Трамп как раз и пытался его притормозить. Он, например, развязал открытую войну против американской "Биг Фармы". Однако победить в ней было практически невозможно.Одной из главных проблем американского здравоохранения многие годы была цена на лекарства. Вернее, ее неуклонный рост, обусловленный исключительно алчностью производителей.В 2015 году мировая пресса на все лады склоняла Мартина Шкрели. Ушлый фармацевт купил права на популярное лекарство от ВИЧ и моментально поднял цену на таблетку: вместо 13,5 доллара она стала стоить 750. Шкрели назвали самым ненавистным человеком года, но это не помогло, цену на препарат он так и не снизил.На самом деле ничего уникального тут не было. Все американские фармкомпании в последние годы ударными темпами повышали цены на лекарства, просто делали это втихомолку, стараясь избегать скандалов. Например, известная корпорация Novartis в 2003 году выпустила препарат от рака. С тех пор его цена взлетела в 22 раза. Сегодня годовой курс лечения им стоит 123 тысячи долларов.Фантастических прибылей добиваются производители орфанных лекарств, предназначенных для лечения редких болезней. Цена за годовой курс там обретается в районе полумиллиона долларов.Только за шесть месяцев 2019 года в 8,8 раза вздорожал легендарный прозак — лекарство для хорошего настроения. Особенно жутко выглядит рост цен на жизненно необходимые препараты. Доза банального инсулина с 2009 по 2019-й подорожала в три раза — с 90 до 330 долларов. Медстраховка покрывает стоимость инсулина, но почти у двух миллионов диабетиков никакой медстраховки нет.Тридцатишестилетняя Лора Марстон рассказала год назад журналистам BBC, как после закрытия фирмы, в которой она работала, она осталась без страховки. "Я тратила 2880 долларов в месяц, просто чтобы остаться в живых," – говорит она. Пока она не нашла работу, Марстон пришлось продать свою квартиру, мебель, машину, потратить все пенсионные накопления – и все это только, чтобы покупать жизненно необходимое лекарство.Отчаявшиеся люди пытаются растягивать одну дозу инсулина на несколько приемов. Часто это приводит к летальному исходу. Так погиб в 2017 году 26-летний Алек Смит — спустя лишь месяц после того, как закончилась его медстраховка. Смит работал полный рабочий день, но у него все равно не было тысячи долларов в месяц на инсулин.Дороговизна антибиотиков привела к тому, что американцы стали закупать ветеринарные препараты. Популярностью пользуется, например, пенициллин для аквариумных рыбок. А что поделать, если "человеческий" флакон суспензии популярного антибиотика, произведенного еще в 1950-е годы, стоит от 2400 до 2800 долларов?Забавно, кстати, при этом, что статистика словно не замечает рекордного роста цен на лекарства, как не замечает она и рекордного вздорожания недвижимости. Официальный уровень инфляции в США по-прежнему колеблется где-то в районе полутора процентов, что, конечно, не имеет никакого отношения к реальности.Ситуация с недоступностью лекарств, сложившаяся в США, абсолютно уникальна. Дело тут не только в цене лекарств, но и в том, что местные фармкомпании полностью монополизировали рынок и перекрыли американцам любую законную возможность купить нужные таблетки по вменяемой цене.Местный рынок наглухо закрыт от дешевых импортных дженериков. Граждане могут ввезти небольшое количество лекарства из-за границы, только если у них есть рецепт от врача на него. Купить препарат в аптеке без рецепта невозможно. Покупать лекарства на иностранных интернет-сайтах или в соцсетях, с рук — запрещено.То есть человек без страховки — а это, на минуточку, сорок миллионов американцев, — заболев, попадает в кафкианскую ситуацию. В аптеке он не может купить ничего, кроме парацетамола. Чтобы приобрести тот же антибиотик, ему нужен рецепт от врача. Чтобы попасть к врачу без страховки, нужно заплатить много денег. А денег у него нет, иначе он купил бы себе страховку.Впрочем, и страховка зачастую покрывает лишь часть стоимости препарата. Поэтому треть американских пациентов старается вообще не покупать рецептурные препараты. Лекарственным кризисом американцы обязаны невидимой руке рынка. Эта рука регулярно обчищает их карманы без малейшего вмешательства государства. В стране попросту нет госструктуры, которая могла бы отрегулировать цены на препараты.Единственным федеральным органом, который должен, по идее, контролировать производство лекарств в США, является Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration). Но фармкомпании успешно порешали вопрос с FDA: по какому-то странному совпадению, его руководителями постоянно становятся люди, всю свою жизнь проработавшие в крупнейших фармкомпаниях.Однако даже у FDA нет права контролировать цены на лекарства. В этом году расследованием деятельности фармкомпаний вынуждены были заняться в конгрессе США, настолько очевидна была несправедливость, царящая на рынке.Впрочем, расследование ведется без особого усердия. Американские критики "Биг Фармы" утверждают, что представители индустрии тратят сотни миллионов долларов ежегодно на подкуп политиков, продвижение своих кандидатов и лоббирование своих интересов. Причем продвигают их интересы представители обеих руководящих партий — и Демократической, и Республиканской.Только два политика пытались как-то бороться с засилием фармкомпаний. Это демократ Берни Сандерс и республиканец Дональд Трамп. Оба оказались изгоями, причем для своих же однопартийцев. Вероятно, какие-то бизнес-интересы действительно связывают политический истеблишмент и фармацевтов.По слухам, в совете директоров каждого крупного СМИ заседает как минимум один представитель крупного фармконцерна. Поэтому журналисты вынуждены закрывать глаза на все проделки фармацевтов. Возможно, это всего лишь слухи, но разоблачительных материалов о "Биг Фарме" в крупных американских изданиях в последние годы действительно не появлялось. Хотя ситуация уже дошла до точки кипения.Как бы там ни было в реальности, но рядовые американцы на сегодня практически лишены доступа к жизненно необходимым лекарствам. Эту коррумпированную систему попытался сломать президент Трамп. Его четыре, без преувеличения, исторических указа разрешили аптекам закупать относительно дешевые канадские дженерики, ограничили цену на инсулин, обязали Medicare закупать лекарства у производителей по той же цене, что в зарубежных развитых странах, запретили откаты при закупках лекарств.Указы были подписаны в июле и вызвали праведное негодование фармкомпаний. В ноябре многочисленные махинации на выборах привели к тому, что Трамп оказался в шаге от проигрыша. В этом он винит как раз фармпроизводителей, вложивших миллионы в его поражение. В декабре фармпроизводители подали в суд на администрацию президента из-за июльских указов. С большой вероятностью они его выиграют.Теперь, если Трамп все-таки уйдет, американцев уже ничто не спасет — лекарства в стране окончательно станут предметом роскоши. Что уж говорить про вакцину от коронавируса?Неудивительно, что власти США наотрез отказались от Спутника-V, предложенного Россией. Местным фармкомпаниям, разрабатывавшим свои вакцины на деньги американских налогоплательщиков, нужно теперь вынудить налогоплательщиков покупать "только отечественное". Сколько эта вакцина будет стоить, пока неизвестно. Известно лишь, что у властей США нет ни возможности, ни желания как-то на эту цену повлиять.
https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587865447.html
https://ria.ru/20201202/amerika-1587223438.html
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
https://ria.ru/20200514/1571397691.html
https://ria.ru/20201130/vaktsina-1587021970.html
https://ria.ru/20201121/trump-1585632028.html
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587975125_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c26a8d8c4bc679a91a157bd1df15a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, авторы

Вакцина от Трампа

11:22 07.12.2020
 
© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник в Майами
Медицинский работник в Майами - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Lynne Sladky
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Сегодня, когда коронавирус ежедневно убивает больше двух тысяч американцев, политические противники президента Трампа валят всю вину за происходящее за него. Он, мол, развалил здравоохранение, не смог обеспечить население койкоместами, не оценил вовремя опасность COVID-19.
Однако на самом деле развал американской медицины — в ее массовом, предназначенном для широких слоев населения изводе — начался еще в конце 90-х. Дональд Трамп как раз и пытался его притормозить. Он, например, развязал открытую войну против американской "Биг Фармы". Однако победить в ней было практически невозможно.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 05:49Распространение нового коронавируса
Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
Одной из главных проблем американского здравоохранения многие годы была цена на лекарства. Вернее, ее неуклонный рост, обусловленный исключительно алчностью производителей.
В 2015 году мировая пресса на все лады склоняла Мартина Шкрели. Ушлый фармацевт купил права на популярное лекарство от ВИЧ и моментально поднял цену на таблетку: вместо 13,5 доллара она стала стоить 750. Шкрели назвали самым ненавистным человеком года, но это не помогло, цену на препарат он так и не снизил.
На самом деле ничего уникального тут не было. Все американские фармкомпании в последние годы ударными темпами повышали цены на лекарства, просто делали это втихомолку, стараясь избегать скандалов. Например, известная корпорация Novartis в 2003 году выпустила препарат от рака. С тех пор его цена взлетела в 22 раза. Сегодня годовой курс лечения им стоит 123 тысячи долларов.
Фантастических прибылей добиваются производители орфанных лекарств, предназначенных для лечения редких болезней. Цена за годовой курс там обретается в районе полумиллиона долларов.
Только за шесть месяцев 2019 года в 8,8 раза вздорожал легендарный прозак — лекарство для хорошего настроения.
Особенно жутко выглядит рост цен на жизненно необходимые препараты. Доза банального инсулина с 2009 по 2019-й подорожала в три раза — с 90 до 330 долларов. Медстраховка покрывает стоимость инсулина, но почти у двух миллионов диабетиков никакой медстраховки нет.
Протест возле Amazon Spheres с целью потребовать от городского совета Сиэтла обложить налогом крупнейшие предприятия города в Сиэтле, штат Вашингтон - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:00
Американцы догадались, что их грабят
Тридцатишестилетняя Лора Марстон рассказала год назад журналистам BBC, как после закрытия фирмы, в которой она работала, она осталась без страховки. "Я тратила 2880 долларов в месяц, просто чтобы остаться в живых," – говорит она. Пока она не нашла работу, Марстон пришлось продать свою квартиру, мебель, машину, потратить все пенсионные накопления – и все это только, чтобы покупать жизненно необходимое лекарство.
Отчаявшиеся люди пытаются растягивать одну дозу инсулина на несколько приемов. Часто это приводит к летальному исходу. Так погиб в 2017 году 26-летний Алек Смит — спустя лишь месяц после того, как закончилась его медстраховка. Смит работал полный рабочий день, но у него все равно не было тысячи долларов в месяц на инсулин.
Дороговизна антибиотиков привела к тому, что американцы стали закупать ветеринарные препараты. Популярностью пользуется, например, пенициллин для аквариумных рыбок. А что поделать, если "человеческий" флакон суспензии популярного антибиотика, произведенного еще в 1950-е годы, стоит от 2400 до 2800 долларов?
Забавно, кстати, при этом, что статистика словно не замечает рекордного роста цен на лекарства, как не замечает она и рекордного вздорожания недвижимости. Официальный уровень инфляции в США по-прежнему колеблется где-то в районе полутора процентов, что, конечно, не имеет никакого отношения к реальности.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство
Ситуация с недоступностью лекарств, сложившаяся в США, абсолютно уникальна. Дело тут не только в цене лекарств, но и в том, что местные фармкомпании полностью монополизировали рынок и перекрыли американцам любую законную возможность купить нужные таблетки по вменяемой цене.
Местный рынок наглухо закрыт от дешевых импортных дженериков. Граждане могут ввезти небольшое количество лекарства из-за границы, только если у них есть рецепт от врача на него. Купить препарат в аптеке без рецепта невозможно. Покупать лекарства на иностранных интернет-сайтах или в соцсетях, с рук — запрещено.
То есть человек без страховки — а это, на минуточку, сорок миллионов американцев, — заболев, попадает в кафкианскую ситуацию. В аптеке он не может купить ничего, кроме парацетамола. Чтобы приобрести тот же антибиотик, ему нужен рецепт от врача. Чтобы попасть к врачу без страховки, нужно заплатить много денег. А денег у него нет, иначе он купил бы себе страховку.
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
Смертность пугающе высокая. Пандемия обострила старую проблему США
Впрочем, и страховка зачастую покрывает лишь часть стоимости препарата. Поэтому треть американских пациентов старается вообще не покупать рецептурные препараты.
Лекарственным кризисом американцы обязаны невидимой руке рынка. Эта рука регулярно обчищает их карманы без малейшего вмешательства государства. В стране попросту нет госструктуры, которая могла бы отрегулировать цены на препараты.
Единственным федеральным органом, который должен, по идее, контролировать производство лекарств в США, является Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration). Но фармкомпании успешно порешали вопрос с FDA: по какому-то странному совпадению, его руководителями постоянно становятся люди, всю свою жизнь проработавшие в крупнейших фармкомпаниях.
Однако даже у FDA нет права контролировать цены на лекарства. В этом году расследованием деятельности фармкомпаний вынуждены были заняться в конгрессе США, настолько очевидна была несправедливость, царящая на рынке.
Впрочем, расследование ведется без особого усердия. Американские критики "Биг Фармы" утверждают, что представители индустрии тратят сотни миллионов долларов ежегодно на подкуп политиков, продвижение своих кандидатов и лоббирование своих интересов. Причем продвигают их интересы представители обеих руководящих партий — и Демократической, и Республиканской.
Только два политика пытались как-то бороться с засилием фармкомпаний. Это демократ Берни Сандерс и республиканец Дональд Трамп. Оба оказались изгоями, причем для своих же однопартийцев. Вероятно, какие-то бизнес-интересы действительно связывают политический истеблишмент и фармацевтов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 18:17Распространение нового коронавируса
Трамп призвал не затягивать с лицензированием вакцины от COVID-19
По слухам, в совете директоров каждого крупного СМИ заседает как минимум один представитель крупного фармконцерна. Поэтому журналисты вынуждены закрывать глаза на все проделки фармацевтов. Возможно, это всего лишь слухи, но разоблачительных материалов о "Биг Фарме" в крупных американских изданиях в последние годы действительно не появлялось. Хотя ситуация уже дошла до точки кипения.
Как бы там ни было в реальности, но рядовые американцы на сегодня практически лишены доступа к жизненно необходимым лекарствам. Эту коррумпированную систему попытался сломать президент Трамп. Его четыре, без преувеличения, исторических указа разрешили аптекам закупать относительно дешевые канадские дженерики, ограничили цену на инсулин, обязали Medicare закупать лекарства у производителей по той же цене, что в зарубежных развитых странах, запретили откаты при закупках лекарств.
Указы были подписаны в июле и вызвали праведное негодование фармкомпаний. В ноябре многочисленные махинации на выборах привели к тому, что Трамп оказался в шаге от проигрыша. В этом он винит как раз фармпроизводителей, вложивших миллионы в его поражение. В декабре фармпроизводители подали в суд на администрацию президента из-за июльских указов. С большой вероятностью они его выиграют.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 05:31Выборы президента США — 2020
Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах
Теперь, если Трамп все-таки уйдет, американцев уже ничто не спасет — лекарства в стране окончательно станут предметом роскоши. Что уж говорить про вакцину от коронавируса?
Неудивительно, что власти США наотрез отказались от Спутника-V, предложенного Россией. Местным фармкомпаниям, разрабатывавшим свои вакцины на деньги американских налогоплательщиков, нужно теперь вынудить налогоплательщиков покупать "только отечественное". Сколько эта вакцина будет стоить, пока неизвестно. Известно лишь, что у властей США нет ни возможности, ни желания как-то на эту цену повлиять.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 14:23
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
 
Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШААвторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
07:07Исследование показало резкий рост спроса на услуги курьеров в России
07:00Власти Приморья назвали причину конфликта с избиением школьницы
Лента новостейМолния