https://ria.ru/20201121/trump-1585632028.html

Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах

Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T05:31

2020-11-21T05:31

2020-11-21T06:55

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на выборах.Он также обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу.Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Джозефа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. Но подсчитаны еще не все голоса.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Адвокат главы государства Руди Джулиани заявил, что нарушения на выборах носили системный характер.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире