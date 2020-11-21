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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201121/trump-1585632028.html
Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах
Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T05:31
2020-11-21T06:55
выборы президента сша — 2020
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на выборах.Он также обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу.Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Джозефа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. Но подсчитаны еще не все голоса.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Адвокат главы государства Руди Джулиани заявил, что нарушения на выборах носили системный характер.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах

05:31 21.11.2020 (обновлено: 06:55 21.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на выборах.

"Крупные фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время (предвыборной. — Прим. ред.) кампании, которую я, кстати, выиграл. Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона — голосов. Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас", — заявил Трамп.

Он также обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Джозефа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. Но подсчитаны еще не все голоса.
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Выборы президента США — 2020ВашингтонДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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