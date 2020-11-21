Трамп обвинил фармкомпании в заговоре против него на выборах
05:31 21.11.2020 (обновлено: 06:55 21.11.2020)
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупные фармацевтические и технологические компании, а также средства массовой информации добивались его поражения на выборах.
"Крупные фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время (предвыборной. — Прим. ред.) кампании, которую я, кстати, выиграл. Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона — голосов. Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас", — заявил Трамп.
Он также обвинил крупнейшего производителя лекарств Pfizer в намеренной задержке заявления об успехе разработанной вместе с немецкой BioNTech вакцины, чтобы не увеличивать шансы действующего главы государства на победу.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу демократа Джозефа Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его. Но подсчитаны еще не все голоса.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Адвокат главы государства Руди Джулиани заявил, что нарушения на выборах носили системный характер.