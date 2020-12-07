https://ria.ru/20201207/distantsionka-1588091233.html

Глава Петербурга не исключил перевод школьников на дистанционное обучение

Глава Петербурга не исключил перевод школьников на дистанционное обучение

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил возможности перевода на дистанционное обучение учеников средних и старших классов на фоне неблагоприятной... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:24

2020-12-07T19:24

2020-12-07T19:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил возможности перевода на дистанционное обучение учеников средних и старших классов на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе."Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен", - сказал он в эфире "Радио Россия Санкт-Петербург"."Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5-х и 11-х классов", - добавил губернатор.Беглов отметил также, что считает крайне важным, чтобы новогодние каникулы, на период которых в городе введены дополнительные ограничения, "помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588084513.html

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