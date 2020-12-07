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Глава Петербурга не исключил перевод школьников на дистанционное обучение
Глава Петербурга не исключил перевод школьников на дистанционное обучение
Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил возможности перевода на дистанционное обучение учеников средних и старших классов на фоне неблагоприятной... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:24
2020-12-07T19:24
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александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил возможности перевода на дистанционное обучение учеников средних и старших классов на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе."Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен", - сказал он в эфире "Радио Россия Санкт-Петербург"."Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5-х и 11-х классов", - добавил губернатор.Беглов отметил также, что считает крайне важным, чтобы новогодние каникулы, на период которых в городе введены дополнительные ограничения, "помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

Глава Петербурга не исключил перевод школьников на дистанционное обучение

19:24 07.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский школьник во время онлайн-занятия
Петербургский школьник во время онлайн-занятия - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил возможности перевода на дистанционное обучение учеников средних и старших классов на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе.
"Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен", - сказал он в эфире "Радио Россия Санкт-Петербург".
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Беглов сообщил о близости Петербурга к полному локдауну
"Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5-х и 11-х классов", - добавил губернатор.
Беглов отметил также, что считает крайне важным, чтобы новогодние каникулы, на период которых в городе введены дополнительные ограничения, "помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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