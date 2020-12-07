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https://ria.ru/20201207/buzova-1587996090.html
Бузова рассказала о "страшном диагнозе", поставленном ей на ледовом шоу
Бузова рассказала о "страшном диагнозе", поставленном ей на ледовом шоу
Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором рассказала о "страшном диагнозе", поставленном ей во время подготовки одного из номеров для шоу "Ледниковый... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:36
2020-12-07T14:36
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звезды
первый канал (телеканал)
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором рассказала о "страшном диагнозе", поставленном ей во время подготовки одного из номеров для шоу "Ледниковый период". В ноябре состояние Бузовой резко ухудшилось после того, как она узнала, что у ее младшей сестры Анны случился инсульт. Тогда вместе с партнером Дмитрием Соловьевым они репетировали выступление, стилизованное под фильм "Малефисента". "О том, что произошло с моей сестрой, я узнала на тренировке этого номера, что стало внезапным потрясением — я просто находилась в состоянии шока, и не могла ни о чем другом думать, кроме, как о том, как помочь Анечке. Тренировки продолжились на жутком стрессе", — написала Бузова.Через несколько дней участнице проекта стало плохо во время тренировки. Боли в ребрах стали усиливаться. Бузова спасалась обезболивающими и не думала тогда ни о чем, кроме состояния сестры. Ольга Бузова сохранила диагноз врачей в тайне от всех, и вышла на лед. Исполнительница хотела продемонстрировать сестре, родным и зрителям, что "все подвластно, когда у нас есть вера, надежда и любовь".В конце певица заявила, что этот номер посвятила именно сестре: "Мы все преодолеем, и будем самыми счастливыми и здоровыми. Я тебя люблю".Несмотря на трогательную историю, пользователи в комментариях написали, что Бузова так и не научилась толком кататься на коньках, а все номера держатся на Соловьеве. "Вот зачем это писать, чтобы все пожалели ее? Поплакать опять?" — поинтересовалась alia_perm; "А кто будет Диме курс реабилитации по восстановлению спины оплачивать. Может, пора кататься самой?" — присоединилась к обсуждению pingvin_mingvin.До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало исполнительницу. Она даже плакала и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки.
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знаменитости, звезды, первый канал (телеканал), ольга бузова

Бузова рассказала о "страшном диагнозе", поставленном ей на ледовом шоу

14:36 07.12.2020
 
© @Ледниковый Период/YouTubeОльга Бузова и Дмитрий Соловьев - "Малефисента и Ворон". Ледниковый период 2020. Кадр видео
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев - Малефисента и Ворон. Ледниковый период 2020. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© @Ледниковый Период/YouTube
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором рассказала о "страшном диагнозе", поставленном ей во время подготовки одного из номеров для шоу "Ледниковый период".
В ноябре состояние Бузовой резко ухудшилось после того, как она узнала, что у ее младшей сестры Анны случился инсульт. Тогда вместе с партнером Дмитрием Соловьевым они репетировали выступление, стилизованное под фильм "Малефисента".
"О том, что произошло с моей сестрой, я узнала на тренировке этого номера, что стало внезапным потрясением — я просто находилась в состоянии шока, и не могла ни о чем другом думать, кроме, как о том, как помочь Анечке. Тренировки продолжились на жутком стрессе", — написала Бузова.
Через несколько дней участнице проекта стало плохо во время тренировки. Боли в ребрах стали усиливаться. Бузова спасалась обезболивающими и не думала тогда ни о чем, кроме состояния сестры.

"Но организм не выдержал. Я отключилась прям на льду. Через несколько часов подтвердится страшный диагноз — трещины двух ребер и запрет на любые физические нагрузки. И тут я вообще была, мягко говоря в ступоре", — вспоминала она.

Ольга Бузова сохранила диагноз врачей в тайне от всех, и вышла на лед. Исполнительница хотела продемонстрировать сестре, родным и зрителям, что "все подвластно, когда у нас есть вера, надежда и любовь".
В конце певица заявила, что этот номер посвятила именно сестре: "Мы все преодолеем, и будем самыми счастливыми и здоровыми. Я тебя люблю".
Несмотря на трогательную историю, пользователи в комментариях написали, что Бузова так и не научилась толком кататься на коньках, а все номера держатся на Соловьеве. "Вот зачем это писать, чтобы все пожалели ее? Поплакать опять?" — поинтересовалась alia_perm; "А кто будет Диме курс реабилитации по восстановлению спины оплачивать. Может, пора кататься самой?" — присоединилась к обсуждению pingvin_mingvin.
До участия в шоу Ольга Бузова ни разу не стояла на коньках, поэтому тренировки с самого начала давались ей нелегко. Однако певица продолжала работать и оттачивать номера вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.
Несмотря на старания, пара несколько раз оказывалась на грани выбывания из проекта. Это всегда расстраивало исполнительницу. Она даже плакала и не раз говорила, что судьи ставят им несправедливо низкие оценки.
Ольга Бузова и Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 20:37Шоубиз
Навка рассказала, что ее восхитило в Бузовой
 
ШоубизЗнаменитостизвездыПервый канал (телеканал)Ольга Бузова
 
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