https://ria.ru/20201207/brooker-1587743384.html

Создатель "Черного зеркала" разместил загадочный тизер фильма о 2020 годе

Создатель "Черного зеркала" разместил загадочный тизер фильма о 2020 годе

Создатель сериала-анталогии "Черное зеркало" британский сценарист Чарли Брукер размести в твиттере загадочный тизер фильма о 2020-м годе. Проект называется... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T00:24

2020-12-07T00:24

2020-12-07T00:25

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Создатель сериала-анталогии "Черное зеркало" британский сценарист Чарли Брукер размести в твиттере загадочный тизер фильма о 2020-м годе. Проект называется Death to 2020. В описании загадочного ролика, который сопровождается ужасающей мелодией, говорится: "2020, этого даже создатели "Черного зеркала" не смогли бы придумать. Но им есть что добавить".Неизвестно, что именно имел в виду Брукер. Подробности сюжета его будущего проекта держатся в секрете. Однако в тизере сказано, что лента выйдет на стриминговом сервисе Netflix в скором времени.Не исключено, что это тот самый фильм, в котором задействован Хью Грант, о чем ранее актер рассказал в интервью изданию Vulture. Отвечая на вопрос о том, над чем он сейчас работает, Грант поделился, что "буквально уже завтра" начнет сниматься в псевдодокументальном фильме Netflix, сценарий к которому написал Чарли Брукер."Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится", — уточнил актер.

https://ria.ru/20200909/grant-1576940194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хью грант, кино и сериалы, новости культуры, netflix