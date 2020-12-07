https://ria.ru/20201207/bespilotniki-1587957334.html

Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников

Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников

Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:09

2020-12-07T09:09

2020-12-07T09:09

су-57

уральский завод гражданской авиации

кронштадт

ростех

сергей чемезов

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

технологии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Почти месяц назад завершился военный конфликт в Нагорном Карабахе (27 сентября – 10 ноября), по итогам которого под контроль Азербайджана перешли семь районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и часть непризнанной НКР. Одним из факторов военного преимущества Баку, по мнению ряда мировых СМИ, стало массированное применение беспилотников Bayraktar и Harop турецкого и израильского производства. В то же время российская армия на сегодняшний день не имеет на вооружении серийных ударных дронов."У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия "Ростеха", но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт". Кроме того, концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник"… Сейчас министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, когда в России начнется серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).Говоря об "Охотнике", Чемезов напомнил, что этот беспилотник уже испытывался в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Глава "Ростеха" также отметил, что малоразмерные БЛА концерна "Калашников" уже применяются российскими военными в Сирии.Среди беспилотников среднего класса, разрабатываемых предприятиями корпорации, Чемезов назвал созданный КБ "Луч" БЛА "Корсар", который также способен нести оружие. По его словам, данные дроны могут быть запущены в серию сразу же после поступления соответствующего заказа от Минобороны.

https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html

https://ria.ru/20201126/raketa-1586458025.html

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, уральский завод гражданской авиации, кронштадт, ростех, сергей чемезов, нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, технологии, безопасность