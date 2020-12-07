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Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников
Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников
Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:09
2020-12-07T09:09
су-57
уральский завод гражданской авиации
кронштадт
ростех
сергей чемезов
нагорно-карабахская республика
сирия
азербайджан
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Почти месяц назад завершился военный конфликт в Нагорном Карабахе (27 сентября – 10 ноября), по итогам которого под контроль Азербайджана перешли семь районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и часть непризнанной НКР. Одним из факторов военного преимущества Баку, по мнению ряда мировых СМИ, стало массированное применение беспилотников Bayraktar и Harop турецкого и израильского производства. В то же время российская армия на сегодняшний день не имеет на вооружении серийных ударных дронов."У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия "Ростеха", но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт". Кроме того, концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник"… Сейчас министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, когда в России начнется серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).Говоря об "Охотнике", Чемезов напомнил, что этот беспилотник уже испытывался в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Глава "Ростеха" также отметил, что малоразмерные БЛА концерна "Калашников" уже применяются российскими военными в Сирии.Среди беспилотников среднего класса, разрабатываемых предприятиями корпорации, Чемезов назвал созданный КБ "Луч" БЛА "Корсар", который также способен нести оружие. По его словам, данные дроны могут быть запущены в серию сразу же после поступления соответствующего заказа от Минобороны.
https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html
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су-57, уральский завод гражданской авиации, кронштадт, ростех, сергей чемезов, нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, технологии, безопасность

Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников

09:09 07.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Почти месяц назад завершился военный конфликт в Нагорном Карабахе (27 сентября – 10 ноября), по итогам которого под контроль Азербайджана перешли семь районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и часть непризнанной НКР. Одним из факторов военного преимущества Баку, по мнению ряда мировых СМИ, стало массированное применение беспилотников Bayraktar и Harop турецкого и израильского производства. В то же время российская армия на сегодняшний день не имеет на вооружении серийных ударных дронов.
Подрыв боеприпасов, найденных во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха специалистами Международного противоминного центра Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 07:06Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе
"У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия "Ростеха", но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт". Кроме того, концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник"… Сейчас министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, когда в России начнется серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Говоря об "Охотнике", Чемезов напомнил, что этот беспилотник уже испытывался в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Глава "Ростеха" также отметил, что малоразмерные БЛА концерна "Калашников" уже применяются российскими военными в Сирии.
Среди беспилотников среднего класса, разрабатываемых предприятиями корпорации, Чемезов назвал созданный КБ "Луч" БЛА "Корсар", который также способен нести оружие. По его словам, данные дроны могут быть запущены в серию сразу же после поступления соответствующего заказа от Минобороны.
Испытания российской гиперзвуковой ракеты Циркон в Белом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 15:22
Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"
 
Су-57Уральский завод гражданской авиацииКронштадтРостехСергей ЧемезовНагорно-Карабахская РеспубликаСирияАзербайджанТехнологииБезопасность
 
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