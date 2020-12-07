https://ria.ru/20201207/basseyn-1587995656.html

Бассейн в Астрахани, где произошло отравление, закроют до конца года

Бассейн в Астрахани, где произошло отравление, закроют до конца года

Бассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло массовое отравление детей и взрослых, будет закрыт до конца года, пока специалисты не убедятся в его безопасности,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:28

2020-12-07T12:28

2020-12-07T12:28

массовое отравление в бассейне в астрахани

игорь бабушкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Бассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло массовое отравление детей и взрослых, будет закрыт до конца года, пока специалисты не убедятся в его безопасности, написал губернатор области Игорь Бабушкин на своей странице во "ВКонтакте".В понедельник утром посетители бассейна почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Почему произошло отравление, разберется следствие. Предварительная причина чрезвычайной ситуации, озвученная МЧС, - превышение концентрации хлора при очистке воды. Бассейн будет закрыт до конца года, пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов", - написал губернатор.

https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587993957.html

астрахань

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массовое отравление в бассейне в астрахани, игорь бабушкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия