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https://ria.ru/20201207/basseyn-1587995656.html
Бассейн в Астрахани, где произошло отравление, закроют до конца года
Бассейн в Астрахани, где произошло отравление, закроют до конца года
Бассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло массовое отравление детей и взрослых, будет закрыт до конца года, пока специалисты не убедятся в его безопасности,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:28
2020-12-07T12:28
массовое отравление в бассейне в астрахани
игорь бабушкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Бассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло массовое отравление детей и взрослых, будет закрыт до конца года, пока специалисты не убедятся в его безопасности, написал губернатор области Игорь Бабушкин на своей странице во "ВКонтакте".В понедельник утром посетители бассейна почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Почему произошло отравление, разберется следствие. Предварительная причина чрезвычайной ситуации, озвученная МЧС, - превышение концентрации хлора при очистке воды. Бассейн будет закрыт до конца года, пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов", - написал губернатор.
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массовое отравление в бассейне в астрахани, игорь бабушкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, происшествия

Бассейн в Астрахани, где произошло отравление, закроют до конца года

12:28 07.12.2020
 
© Фото : Правительство Астраханской областиБассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло отравление хлором
Бассейн Динамо в Астрахани, где произошло отравление хлором - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Правительство Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Бассейн "Динамо" в Астрахани, где произошло массовое отравление детей и взрослых, будет закрыт до конца года, пока специалисты не убедятся в его безопасности, написал губернатор области Игорь Бабушкин на своей странице во "ВКонтакте".
В понедельник утром посетители бассейна почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Почему произошло отравление, разберется следствие. Предварительная причина чрезвычайной ситуации, озвученная МЧС, - превышение концентрации хлора при очистке воды. Бассейн будет закрыт до конца года, пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов", - написал губернатор.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возле бассейна Динамо - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:22
Власти рассказали о состоянии отравившихся в бассейне в Астрахани детей
 
Массовое отравление в бассейне в АстраханиИгорь БабушкинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьПроисшествия
 
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