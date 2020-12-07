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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/armeniya-1588063193.html
В СНБ Армении заявили о случаях принуждения к участию в митингах
В СНБ Армении заявили о случаях принуждения к участию в митингах
Представители Службы национальной безопасности Армении заявили, что располагают сведениями о случаях принуждения людей к участию в проводимых в республике... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:01
2020-12-07T17:01
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 дек – РИА Новости. Представители Службы национальной безопасности Армении заявили, что располагают сведениями о случаях принуждения людей к участию в проводимых в республике митингах оппозиции.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Пятого декабря протестующие, собравшиеся у правительственного особняка премьера, потребовали его отставки до 11.00 мск вторника."Согласно информации, полученной Службой национальной безопасности, ряд юридических лиц, руководителей органов местного самоуправления принуждают подчиненных к участию в организуемых в Армении митингах путем уговоров, материальной заинтересованности, а в некоторых случаях угрожая увольнением", - говорится в заявлении размещенном на сайте СНБ.В этой связи СНБ призвал не подчиняться "незаконным требованиям работодателей", пообещав раскрыть "все случаи принуждения к участию в митингах и привлечь виновных к строгой ответственности".Представители спецслужбы также заявили, что сейчас в республике существует реальная опасность организации массовых беспорядков и призвали "не поддаваться провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздержаться от насаждения в публичных выступлениях ненависти, что может создать реальные предпосылки для подрыва внутренней безопасности страны".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В СНБ Армении заявили о случаях принуждения к участию в митингах

17:01 07.12.2020
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАкция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 дек – РИА Новости. Представители Службы национальной безопасности Армении заявили, что располагают сведениями о случаях принуждения людей к участию в проводимых в республике митингах оппозиции.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Пятого декабря протестующие, собравшиеся у правительственного особняка премьера, потребовали его отставки до 11.00 мск вторника.
"Согласно информации, полученной Службой национальной безопасности, ряд юридических лиц, руководителей органов местного самоуправления принуждают подчиненных к участию в организуемых в Армении митингах путем уговоров, материальной заинтересованности, а в некоторых случаях угрожая увольнением", - говорится в заявлении размещенном на сайте СНБ.
В этой связи СНБ призвал не подчиняться "незаконным требованиям работодателей", пообещав раскрыть "все случаи принуждения к участию в митингах и привлечь виновных к строгой ответственности".
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 23:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе
Представители спецслужбы также заявили, что сейчас в республике существует реальная опасность организации массовых беспорядков и призвали "не поддаваться провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздержаться от насаждения в публичных выступлениях ненависти, что может создать реальные предпосылки для подрыва внутренней безопасности страны".
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 16:35
Представитель экс-главы Армении Тер-Петросяна назвал Пашиняна "напастью"
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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