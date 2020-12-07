https://ria.ru/20201207/armeniya-1588063193.html

В СНБ Армении заявили о случаях принуждения к участию в митингах

В СНБ Армении заявили о случаях принуждения к участию в митингах

Представители Службы национальной безопасности Армении заявили, что располагают сведениями о случаях принуждения людей к участию в проводимых в республике... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:01

2020-12-07T17:01

2020-12-07T17:01

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 дек – РИА Новости. Представители Службы национальной безопасности Армении заявили, что располагают сведениями о случаях принуждения людей к участию в проводимых в республике митингах оппозиции.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Пятого декабря протестующие, собравшиеся у правительственного особняка премьера, потребовали его отставки до 11.00 мск вторника."Согласно информации, полученной Службой национальной безопасности, ряд юридических лиц, руководителей органов местного самоуправления принуждают подчиненных к участию в организуемых в Армении митингах путем уговоров, материальной заинтересованности, а в некоторых случаях угрожая увольнением", - говорится в заявлении размещенном на сайте СНБ.В этой связи СНБ призвал не подчиняться "незаконным требованиям работодателей", пообещав раскрыть "все случаи принуждения к участию в митингах и привлечь виновных к строгой ответственности".Представители спецслужбы также заявили, что сейчас в республике существует реальная опасность организации массовых беспорядков и призвали "не поддаваться провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздержаться от насаждения в публичных выступлениях ненависти, что может создать реальные предпосылки для подрыва внутренней безопасности страны".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

https://ria.ru/20201130/napast-1586997497.html

москва

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире