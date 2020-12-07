https://ria.ru/20201207/alyaska-1588026164.html
Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России
Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России
Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:35
2020-12-07T14:35
2020-12-07T16:49
юрий трутнев
москва
аляска
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268840_0:330:2730:1866_1920x0_80_0_0_2568b872c7882ca60435351d8e8146f2.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.Как писала Hokkaido Shimbun, такая позиция CША следует из правил розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио ставит условием заключения мирного договора, который Япония и Россия так и не подписали по окончании Второй мировой войны.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html
https://ria.ru/20201206/kurily-1587881563.html
москва
аляска
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268840_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8216cff9c993a32d6d960134e4cc12d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий трутнев, москва, аляска, япония, сша