https://ria.ru/20201207/alyaska-1588026164.html

Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:35

2020-12-07T14:35

2020-12-07T16:49

юрий трутнев

москва

аляска

япония

сша

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.Как писала Hokkaido Shimbun, такая позиция CША следует из правил розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио ставит условием заключения мирного договора, который Япония и Россия так и не подписали по окончании Второй мировой войны.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html

https://ria.ru/20201206/kurily-1587881563.html

москва

аляска

япония

сша

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юрий трутнев, москва, аляска, япония, сша