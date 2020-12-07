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Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России
Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России
Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:35
2020-12-07T16:49
юрий трутнев
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аляска
япония
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.Как писала Hokkaido Shimbun, такая позиция CША следует из правил розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио ставит условием заключения мирного договора, который Япония и Россия так и не подписали по окончании Второй мировой войны.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html
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юрий трутнев, москва, аляска, япония, сша

Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами России

14:35 07.12.2020 (обновлено: 16:49 07.12.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox CathedralРусская православная церковь на Аляске
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox Cathedral
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.
Как писала Hokkaido Shimbun, такая позиция CША следует из правил розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 16:26
Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами

"Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи", — сказал Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио ставит условием заключения мирного договора, который Япония и Россия так и не подписали по окончании Второй мировой войны.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 11:25
В Госдуме оценили признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
 
Юрий ТрутневМоскваАляскаЯпонияСША
 
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