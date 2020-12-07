https://ria.ru/20201207/agrostrakhovanie-1588026441.html
Ленобласть - лидер в СЗФО по агрострахованию
Ленобласть - лидер в СЗФО по агрострахованию
В текущем году в Ленинградской области было застраховано 77% посевов от общего числа застрахованных посевных земель Северо-Западного федерального округ, сообщил РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:37
2020-12-07T14:37
2020-12-07T14:37
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. В текущем году в Ленинградской области было застраховано 77% посевов от общего числа застрахованных посевных земель Северо-Западного федерального округ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, таким образом Ленинградская область стала лидером СЗФО по страхованию сельхозугодий. Достижения в защите сельхозпроизводителей от рисков отметили на совместном совещании аграрного комитетом Совета Федерации и Национального союза агростраховщиков."Так, в 2020 году в Ленинградской области застраховано 18,9 тысячи гектаров посевов, это 77% всех застрахованных площадей округа. Также в области застраховано 10% поголовья сельскохозяйственных животных. В Ленинградской области действует программа агрострахования с государственной поддержкой — аграриям субсидируется 50% страхового взноса",— пояснил собеседник агентства.Он отметил, что, в текущем году посевные площади в регионе составляли 228,3 тысячи гектаров (+ 1,3 гектара по сравнению с показателями 2019 года). По итогам года будет введено в эксплуатацию за счет реконструкции мелиоративных систем – 5,2 тысячи гектаров, что на 14% выше уровня 2019 года и на 5,5 % выше плана. За счет проведения культуртехнических работ будет вовлечено в оборот 2,3 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель (110,9% плана). Кроме этого, в 2020 году планируется поставить на кадастровый учет и сформировать участки для предоставления инвесторам шести тысяч гектаров земель сельхозназначения в Бокситогорском, Выборгском, Киришском, Тихвинском и Подпорожском районах.
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экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости.
В текущем году в Ленинградской области
было застраховано 77% посевов от общего числа застрахованных посевных земель Северо-Западного федерального округ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, таким образом Ленинградская область стала лидером СЗФО по страхованию сельхозугодий. Достижения в защите сельхозпроизводителей от рисков отметили на совместном совещании аграрного комитетом Совета Федерации и Национального союза агростраховщиков.
"Так, в 2020 году в Ленинградской области застраховано 18,9 тысячи гектаров посевов, это 77% всех застрахованных площадей округа. Также в области застраховано 10% поголовья сельскохозяйственных животных. В Ленинградской области действует программа агрострахования с государственной поддержкой — аграриям субсидируется 50% страхового взноса",— пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что, в текущем году посевные площади в регионе составляли 228,3 тысячи гектаров (+ 1,3 гектара по сравнению с показателями 2019 года). По итогам года будет введено в эксплуатацию за счет реконструкции мелиоративных систем – 5,2 тысячи гектаров, что на 14% выше уровня 2019 года и на 5,5 % выше плана. За счет проведения культуртехнических работ будет вовлечено в оборот 2,3 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель (110,9% плана). Кроме этого, в 2020 году планируется поставить на кадастровый учет и сформировать участки для предоставления инвесторам шести тысяч гектаров земель сельхозназначения в Бокситогорском, Выборгском, Киришском, Тихвинском и Подпорожском районах.