На одной из линий петербургского метро заработала сеть 5G-ready
16:22 07.12.2020 (обновлено: 19:33 07.12.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Мобильная сеть стандарта 5G, обеспечивающая высокоскоростной интернет, заработала на Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.
"На "синей" ветке петербургского метрополитена начала работать мобильная сеть нового поколения стандарта 5G-ready компании МТС. На всём протяжении линии будет обеспечена стабильная голосовая связь и скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочно в первом полугодии 2021 года сеть стандарта 5G появится на Правобережной линии подземки ("оранжевая" ветка), а к концу следующего года ею будет охвачено большинство тоннелей метрополитена.
"Появление в метро самой современной в России сети связи – это большой шаг в развитии наших программ по созданию "умного города". Вместе с компаниями, которые идут в ногу со временем или опережают его, мы делаем Петербург цифровой столицей России. Наши жители могут стать первыми пользователями стремительно развивающихся технологий. В первую очередь почти 2,5 миллиона петербуржцев, которые ежедневно пользуются метрополитеном", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.
Высокоскоростная бесплатная сеть Wi-Fi в петербургском метрополитене заработала на всех перегонах в декабре 2017 года. В рамках проекта оборудование было установлено в 1784 вагонах, было смонтировано 400 базовых станций в тоннелях.