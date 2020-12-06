https://ria.ru/20201206/zhivotnye-1587741060.html
В Великобритании сняли на видео приключения овцы в отеле
В Великобритании сняли на видео приключения овцы в отеле
Отель в Уэльсе поделился в соцсети видео, на котором овца забрела в здание и стояла в коридоре, где, как казалось, ожидала лифт, сообщает UPI. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T02:45
2020-12-06T02:45
2020-12-06T02:45
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Отель в Уэльсе поделился в соцсети видео, на котором овца забрела в здание и стояла в коридоре, где, как казалось, ожидала лифт, сообщает UPI.Сотрудники гостиницы рассказали, что животное зовут Сидни. Она пасется на поле неподалеку и, видимо, прошла в здание через двери, открывающиеся автоматически.Портье сообщил, что незваную гостью вернули хозяину.
https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html
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