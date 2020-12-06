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Зеленский встретился с военными в Донбассе
Зеленский встретился с военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T18:57
2020-12-06T18:57
донбасс
владимир зеленский
донецкая область
украина
в мире
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.Каждый год 6 декабря на Украине отмечают День Вооруженных сил."В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что Зеленский поздравил военных и вручил им государственные награды и подарки. Ему в ответ подарили инсталляцию, сделанную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html
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донбасс, владимир зеленский, донецкая область, украина, в мире

Зеленский встретился с военными в Донбассе

18:57 06.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.
Каждый год 6 декабря на Украине отмечают День Вооруженных сил.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 01:43
Антонов: Зеленский не может обеспечить прекращение конфликта в Донбассе
"В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что Зеленский поздравил военных и вручил им государственные награды и подарки. Ему в ответ подарили инсталляцию, сделанную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 20:05
Порошенко призвал Зеленского встать на колени перед Путиным
 
ДонбассВладимир ЗеленскийДонецкая областьУкраинаВ мире
 
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