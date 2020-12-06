https://ria.ru/20201206/zelenskiy-1587921753.html

Зеленский встретился с военными в Донбассе

Зеленский встретился с военными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T18:57

2020-12-06T18:57

2020-12-06T18:57

донбасс

владимир зеленский

донецкая область

украина

в мире

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса главы государства.Каждый год 6 декабря на Украине отмечают День Вооруженных сил."В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что Зеленский поздравил военных и вручил им государственные награды и подарки. Ему в ответ подарили инсталляцию, сделанную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html

https://ria.ru/20201204/poroshenko-1587750154.html

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донбасс, владимир зеленский, донецкая область, украина, в мире