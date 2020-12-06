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Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в Петербурге
Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в Петербурге
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T21:08
2020-12-06T22:24
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
роснано
анатолий чубайс
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.Ранее экс-глава "Роснано" разместил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости "в ознаменование новой миссии".Кудрин обратил внимание, что на фото запечатлена гаубица Д-30."По военной специальности нас на таких учили", — уточнил глава Счетной палаты.Позже Кудрин признался, что не обратил внимания на подпись к снимку, где указывалось название оружия."Да, пропустил, что именно она и есть", — написал он.В ответ Чубайс в шутку отметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты указать ему на ошибки."Разрешите получить замечания по технике стрельбы?" — обратился он к Кудрину.Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее Чубайс занимал должность главы "Роснано" на протяжении 12 лет.
https://ria.ru/20201205/chubays-1587791183.html
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россия, алексей кудрин, счетная палата рф, роснано, анатолий чубайс, соцсети, оружие

Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в Петербурге

21:08 06.12.2020 (обновлено: 22:24 06.12.2020)
 
© Фото : @Anatoly ChubaysФотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook
Фотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : @Anatoly Chubays
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.
Ранее экс-глава "Роснано" разместил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости "в ознаменование новой миссии".
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Кудрин обратил внимание, что на фото запечатлена гаубица Д-30.
"По военной специальности нас на таких учили", — уточнил глава Счетной палаты.
Позже Кудрин признался, что не обратил внимания на подпись к снимку, где указывалось название оружия.
"Да, пропустил, что именно она и есть", — написал он.
В ответ Чубайс в шутку отметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты указать ему на ошибки.
"Разрешите получить замечания по технике стрельбы?" — обратился он к Кудрину.
Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее Чубайс занимал должность главы "Роснано" на протяжении 12 лет.
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РоссияАлексей КудринСчетная палата РФРоснаноАнатолий ЧубайсСоцсетиОружие
 
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