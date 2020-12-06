https://ria.ru/20201206/vystrel-1587932695.html

Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в Петербурге

Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в Петербурге

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T21:08

2020-12-06T21:08

2020-12-06T22:24

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счетная палата рф

роснано

анатолий чубайс

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.Ранее экс-глава "Роснано" разместил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости "в ознаменование новой миссии".Кудрин обратил внимание, что на фото запечатлена гаубица Д-30."По военной специальности нас на таких учили", — уточнил глава Счетной палаты.Позже Кудрин признался, что не обратил внимания на подпись к снимку, где указывалось название оружия."Да, пропустил, что именно она и есть", — написал он.В ответ Чубайс в шутку отметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты указать ему на ошибки."Разрешите получить замечания по технике стрельбы?" — обратился он к Кудрину.Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее Чубайс занимал должность главы "Роснано" на протяжении 12 лет.

https://ria.ru/20201205/chubays-1587791183.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587538403.html

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россия, алексей кудрин, счетная палата рф, роснано, анатолий чубайс, соцсети, оружие