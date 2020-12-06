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Чубайс выстрелил из гаубицы "в ознаменование новой миссии"
Чубайс выстрелил из гаубицы "в ознаменование новой миссии"
Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости, соответствующую фотографию он опубликовал у себя в Facebook. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:59
2020-12-06T19:48
россия
анатолий чубайс
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости, соответствующую фотографию он опубликовал у себя в Facebook.Чубайс отметил, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии". Несколько дней назад его назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого Чубайс работал на посту главы "Роснано". Он занимал эту должность на протяжении 12 лет."Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — прокомментировал он свой выстрел. Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
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россия, анатолий чубайс

Чубайс выстрелил из гаубицы "в ознаменование новой миссии"

17:59 06.12.2020 (обновлено: 19:48 06.12.2020)
 
© Фото : @Anatoly ChubaysФотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook
Фотография со страницы Анатолия Чубайса в Facebook - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : @Anatoly Chubays
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости, соответствующую фотографию он опубликовал у себя в Facebook.
Чубайс отметил, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии".
Несколько дней назад его назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
До этого Чубайс работал на посту главы "Роснано". Он занимал эту должность на протяжении 12 лет.
"Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — прокомментировал он свой выстрел.
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Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
 
РоссияАнатолий Чубайс
 
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