https://ria.ru/20201206/chubays-1587915543.html

Чубайс выстрелил из гаубицы "в ознаменование новой миссии"

Чубайс выстрелил из гаубицы "в ознаменование новой миссии"

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости, соответствующую фотографию он опубликовал у себя в Facebook. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T17:59

2020-12-06T17:59

2020-12-06T19:48

россия

анатолий чубайс

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости, соответствующую фотографию он опубликовал у себя в Facebook.Чубайс отметил, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии". Несколько дней назад его назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого Чубайс работал на посту главы "Роснано". Он занимал эту должность на протяжении 12 лет."Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — прокомментировал он свой выстрел. Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.

https://ria.ru/20201205/chubays-1587791183.html

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россия, анатолий чубайс