https://ria.ru/20201206/vybory-1587933779.html

Украинка попыталась проголосовать на выборах по паспорту СССР

Украинка попыталась проголосовать на выборах по паспорту СССР

Жительница Кривого Рога на Украине пыталась проголосовать по паспорту, выданному в СССР, во втором туре выборов мэра города, сообщила в воскресенье гражданская... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T21:31

2020-12-06T21:31

2020-12-06T21:31

днепропетровская область

кривой рог

ссср

украина

в мире

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КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Жительница Кривого Рога на Украине пыталась проголосовать по паспорту, выданному в СССР, во втором туре выборов мэра города, сообщила в воскресенье гражданская сеть "Опора".Второй тур выборов мэра в украинском Кривом Роге Днепропетровской области проходит 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал жителей родного города прийти на избирательные участки и выбрать достойного мэра."Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту. Члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа", - говорится в сообщении на сайте "Опоры".Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был пройти 22 ноября, но 17 ноября мэр города Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать в нем участие по состоянию здоровья. Таким образом, во второй тур вышли кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов и от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. В ряде городов, где кандидаты не набрали 50% плюс один голос, состоялся второй тур голосования, гонка проходила среди двух кандидатов в мэры, набравших наибольшее количество голосов. В Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Сумах, Украинке и Каменец-Подольском второй тур выборов мэров состоялся 15 ноября. Во Львове, Дрогобыче, Днепре (бывшем Днепропетровске), Славянске, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно второй тур прошел 22 ноября. Второй тур выборов мэра в Черновцах прошел 29 ноября.

https://ria.ru/20201026/vybory-1581610162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/ukraina-1581630241.html

днепропетровская область

кривой рог

ссср

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днепропетровская область, кривой рог, ссср, украина, в мире