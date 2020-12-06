Украинка попыталась проголосовать на выборах по паспорту СССР
Второй тур выборов мэра в украинском Кривом Роге Днепропетровской области проходит 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал жителей родного города прийти на избирательные участки и выбрать достойного мэра.
26 октября, 16:45В ОБСЕ оценили прошедшие на Украине местные выборы
"Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту. Члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа", - говорится в сообщении на сайте "Опоры".
Второй тур выборов мэра в Кривом Роге должен был пройти 22 ноября, но 17 ноября мэр города Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать в нем участие по состоянию здоровья. Таким образом, во второй тур вышли кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов и от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. В ряде городов, где кандидаты не набрали 50% плюс один голос, состоялся второй тур голосования, гонка проходила среди двух кандидатов в мэры, набравших наибольшее количество голосов. В Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Сумах, Украинке и Каменец-Подольском второй тур выборов мэров состоялся 15 ноября. Во Львове, Дрогобыче, Днепре (бывшем Днепропетровске), Славянске, Ужгороде, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно второй тур прошел 22 ноября. Второй тур выборов мэра в Черновцах прошел 29 ноября.
26 октября, 17:59Сказано в эфиреПолитолог о выборах на Украине: было ощущение, что Зеленский растерян На Украине рассказали о катастрофическом поражении пропрезидентской партии "Слуга народа" на прошедших в воскресенье выборах в местные советы. В эфире радио Sputnik политолог Александр Форманчук поделился своими впечатлениями о прошедшем голосовании.