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Более 35% вузов полностью ушли на дистанционку, заявил Фальков
Более 35% вузов полностью ушли на дистанционку, заявил Фальков
Более 35% российских вузов и их филиалов полностью ушли на дистанционное обучение, заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:19
2020-12-06T14:19
2020-12-06T14:19
валерий фальков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 35% российских вузов и их филиалов полностью ушли на дистанционное обучение, заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков."Статистика такая - 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно, это если быть точным, 478 вузов и филиалов", - заявил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".Ранее Минобрнауки РФ был издан приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удаленный формат по согласованию с Роспотребнадзором. Глава ведомства на этой неделе заявлял, что большинство вузов в Москве и Санкт-Петербурге перешли на дистанционное обучение.
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валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург