https://ria.ru/20201206/ukraina-1587894032.html

Спикер Рады призвал увеличить расходы на оборону

Спикер Рады призвал увеличить расходы на оборону

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о необходимости увеличения расходов на оборону в проекте государственного бюджета на 2021 год. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T13:59

2020-12-06T13:59

2020-12-06T13:59

дмитрий разумков

ситуация на украине

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о необходимости увеличения расходов на оборону в проекте государственного бюджета на 2021 год.Ранее кабмин на внеочередном заседании утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной раде, в документе удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Доработанный проект внесли на рассмотрение Верховной рады, документ появился на официальном сайте парламента 27 ноября. Глава пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давид Арахамия 28 ноября заявил, что парламент проголосует за проект госбюджета на 2021 год в течение двух недель."Действительно, есть небольшое уменьшение (расходов на оборону – ред.) по сравнению с тем, что было предусмотрено (госбюджетом – ред.) на этот год. Меня это так же смущает потому, что я уверен, мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (от ВВП – ред.)", - заявил Разумков во время брифинга на мероприятии, посвященному Дню Вооруженных сил Украины. Слова спикера приводит агентство УНН.По словам Разумкова, министерство финансов уже получило обращение о необходимости увеличения оборонного бюджета."Я понимаю, параллельно с этим, что мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис на международной арене. Тем не менее, при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти дополнительные средства, мы уже обращались в министерство финансов. То, что от нас зависит, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве", - добавил Разумков.Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2021 год". Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586328888.html

https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html

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дмитрий разумков, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире