https://ria.ru/20201206/ukraina-1587865261.html

Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога

Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога

Министерство обороны Украины планирует закупить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки "Дана-М2" по цене, завышенной почти в полтора раза, об этом... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T05:42

2020-12-06T05:42

2020-12-06T05:42

ситуация на украине

михаил забродский

европейская солидарность

чехословакия

министерство обороны украины

чехия

словакия

александр турчинов

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует закупить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки "Дана-М2" по цене, завышенной почти в полтора раза, об этом заявил в Facebook бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский.Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк сообщил, что уже в марте 2021 года украинская армия сможет получить чешские 152-миллимитровые самоходные гаубицы "Дана-М2".По словам Забродского, Киев планирует закупить 26 самоходок по цене 1,29 миллиона евро за единицу, при этом два года чешская оружейная компания Excalibur army предлагала эти САУ по цене 812 тысяч евро, и несколько стран успели приобрести данное вооружение. В подтверждение своих слов депутат опубликовал коммерческое предложение чешской компании от 2018 года."Сегодняшняя тема (закупка САУ – ред.) - признаки банальной коррупции при попытке получить такой вкусный чешский контракт", - выразил мнение Забродский.Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя эту сделку в эфире телеканала "Прямой", заявил, что украинские власти заморозили разработку украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", чтобы вместо этого закупить по завышенной цене списанные чешские САУ.Пушка-гаубица "Дана" создана в 1976 году на предприятии ZTS-Dubnica в Чехословакии (теперь территория Словакии). В автоматическом режиме орудие может произвести до семи выстрелов в минуту. При ручном заряжании – до двух выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 18,7 километра. "Дана-М" является модернизированной версией САУ от Excalibur army с новой кабиной и системой фильтрации.

https://ria.ru/20201204/ssha-1587597105.html

https://ria.ru/20201114/diversanty-1583961455.html

чехословакия

чехия

словакия

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ситуация на украине, михаил забродский, европейская солидарность, чехословакия, министерство обороны украины, чехия, словакия, александр турчинов, в мире