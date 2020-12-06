Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/ukraina-1587865261.html
Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
Министерство обороны Украины планирует закупить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки "Дана-М2" по цене, завышенной почти в полтора раза, об этом... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T05:42
2020-12-06T05:42
ситуация на украине
михаил забродский
европейская солидарность
чехословакия
министерство обороны украины
чехия
словакия
александр турчинов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587865242_0:363:2996:2048_1400x0_80_0_0_734ab5328b89370da3cce70d5064b363.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует закупить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки "Дана-М2" по цене, завышенной почти в полтора раза, об этом заявил в Facebook бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский.Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк сообщил, что уже в марте 2021 года украинская армия сможет получить чешские 152-миллимитровые самоходные гаубицы "Дана-М2".По словам Забродского, Киев планирует закупить 26 самоходок по цене 1,29 миллиона евро за единицу, при этом два года чешская оружейная компания Excalibur army предлагала эти САУ по цене 812 тысяч евро, и несколько стран успели приобрести данное вооружение. В подтверждение своих слов депутат опубликовал коммерческое предложение чешской компании от 2018 года."Сегодняшняя тема (закупка САУ – ред.) - признаки банальной коррупции при попытке получить такой вкусный чешский контракт", - выразил мнение Забродский.Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя эту сделку в эфире телеканала "Прямой", заявил, что украинские власти заморозили разработку украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", чтобы вместо этого закупить по завышенной цене списанные чешские САУ.Пушка-гаубица "Дана" создана в 1976 году на предприятии ZTS-Dubnica в Чехословакии (теперь территория Словакии). В автоматическом режиме орудие может произвести до семи выстрелов в минуту. При ручном заряжании – до двух выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 18,7 километра. "Дана-М" является модернизированной версией САУ от Excalibur army с новой кабиной и системой фильтрации.
https://ria.ru/20201204/ssha-1587597105.html
https://ria.ru/20201114/diversanty-1583961455.html
чехословакия
чехия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587865242_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85882594c949e9676541d50592670f3e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, михаил забродский, европейская солидарность, чехословакия, министерство обороны украины, чехия, словакия, александр турчинов, в мире

Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога

05:42 06.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская гаубица "Дана"
Самоходная артиллерийская гаубица Дана - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует закупить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки "Дана-М2" по цене, завышенной почти в полтора раза, об этом заявил в Facebook бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, депутат Рады от партии "Европейская солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк сообщил, что уже в марте 2021 года украинская армия сможет получить чешские 152-миллимитровые самоходные гаубицы "Дана-М2".
Киев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 01:35
Проект оборонного бюджета США предполагает военную помощь Украине
По словам Забродского, Киев планирует закупить 26 самоходок по цене 1,29 миллиона евро за единицу, при этом два года чешская оружейная компания Excalibur army предлагала эти САУ по цене 812 тысяч евро, и несколько стран успели приобрести данное вооружение. В подтверждение своих слов депутат опубликовал коммерческое предложение чешской компании от 2018 года.
"Сегодняшняя тема (закупка САУ – ред.) - признаки банальной коррупции при попытке получить такой вкусный чешский контракт", - выразил мнение Забродский.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 08:00
"Устроим там ад": в Киеве готовятся к новой операции
Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, комментируя эту сделку в эфире телеканала "Прямой", заявил, что украинские власти заморозили разработку украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", чтобы вместо этого закупить по завышенной цене списанные чешские САУ.
Пушка-гаубица "Дана" создана в 1976 году на предприятии ZTS-Dubnica в Чехословакии (теперь территория Словакии). В автоматическом режиме орудие может произвести до семи выстрелов в минуту. При ручном заряжании – до двух выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 18,7 километра. "Дана-М" является модернизированной версией САУ от Excalibur army с новой кабиной и системой фильтрации.
 
Ситуация на УкраинеМихаил ЗабродскийЕвропейская солидарностьЧехословакияМинистерство обороны УкраиныЧехияСловакияАлександр ТурчиновВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В Петербурге умер историк Игорь Фроянов
17:11В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области при падении крана в Волгу погибли два человека
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
Лента новостейМолния