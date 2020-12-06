Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки

"Раз и навсегда - такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ - чтобы школы работали в очном, стандартном формате", - пояснил первый замглавы Минпросвещения РФ.