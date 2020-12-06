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Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
Серьезных провалов в знаниях школьников по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) выявлено не было, заявил первый заместитель министра просвещения РФ... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:36
2020-12-06T15:36
2020-12-06T16:06
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек - РИА Новости. Серьезных провалов в знаниях школьников по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) выявлено не было, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Глушко также заверил, что дистанционное обучение никогда не вытеснит очное "раз и навсегда".
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество