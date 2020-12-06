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Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
Серьезных провалов в знаниях школьников по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) выявлено не было, заявил первый заместитель министра просвещения РФ... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:36
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек - РИА Новости. Серьезных провалов в знаниях школьников по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) выявлено не было, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Глушко также заверил, что дистанционное обучение никогда не вытеснит очное "раз и навсегда".
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Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки

15:36 06.12.2020 (обновлено: 16:06 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДевочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве.
Девочка во время онлайн занятий у себя дома в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек - РИА Новости. Серьезных провалов в знаниях школьников по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) выявлено не было, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Мы не видим серьезных отклонений в худшую сторону по сравнению с тем, как ВПР показывали предыдущий год. Сохраняется устойчивый тренд. Все-таки несмотря на то, что была такая сложная весна в предыдущем учебном году, провалов нет", - сказал он в эфире "Первого канала".

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Глушко также заверил, что дистанционное обучение никогда не вытеснит очное "раз и навсегда".

"Раз и навсегда - такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ - чтобы школы работали в очном, стандартном формате", - пояснил первый замглавы Минпросвещения РФ.

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