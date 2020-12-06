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На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам, сообщил... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:51
2020-12-06T16:51
россия
каспийское море
республика дагестан
тюлень
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков.Местные жители распространяют в социальных сетях видеоролики, на которых видны туши тюленей в морском прибое. Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по всему, они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная.Гусейнбеков сообщил РИА Новости, что причины гибели тюленей будут выясняться. "Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства", - рассказал собеседник агентства.Причиной гибели Каспийской нерпы могли стать китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море, считает директор АНО "Каспийский природоохранный центр", общественный деятель Заур Гапизов.По его словам, в ближайшее время активисты АНО "КПЦ" установят на побережье щиты с телефоном организации, куда можно будет обратиться по поводу найденных погибших и раненых животных. В планах организации - создание интерактивной карты сливов сточных вод и берегового патруля из числа добровольцев-экологов и студентов экологического факультета ДГУ.В 2016 году на дагестанском побережье Каспийского моря нашли почти 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели установить не удалось. Подобный случай был также зафиксирован в 2011 году.
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россия
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россия, каспийское море, республика дагестан, тюлень, происшествия

На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей

16:51 06.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей СоломоновКаспийских тюленей защитят в Дагестане, включив в местную "Красную книгу"
Каспийских тюленей защитят в Дагестане, включив в местную Красную книгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков.
Местные жители распространяют в социальных сетях видеоролики, на которых видны туши тюленей в морском прибое. Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по всему, они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная.
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Гусейнбеков сообщил РИА Новости, что причины гибели тюленей будут выясняться. "Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства", - рассказал собеседник агентства.
Причиной гибели Каспийской нерпы могли стать китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море, считает директор АНО "Каспийский природоохранный центр", общественный деятель Заур Гапизов.

"Как правило, основными причинами гибели Каспийской нерпы являются китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море. Мы хотим добиться полного запрета не только использования, но и продажи пластиковых китайских сетей на территории нашей страны. Также планируем создание в Дагестане, на побережье Каспия, специализированного реабилитационного центра для нерп", - рассказал он РИА Новости.

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По его словам, в ближайшее время активисты АНО "КПЦ" установят на побережье щиты с телефоном организации, куда можно будет обратиться по поводу найденных погибших и раненых животных. В планах организации - создание интерактивной карты сливов сточных вод и берегового патруля из числа добровольцев-экологов и студентов экологического факультета ДГУ.
В 2016 году на дагестанском побережье Каспийского моря нашли почти 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели установить не удалось. Подобный случай был также зафиксирован в 2011 году.
 
РоссияКаспийское мореРеспублика ДагестанТюленьПроисшествия
 
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