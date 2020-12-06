https://ria.ru/20201206/tyuleni-1587910569.html

На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей

На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей

Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам, сообщил... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:51

2020-12-06T16:51

2020-12-06T16:51

россия

каспийское море

республика дагестан

тюлень

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Причина гибели тюленей на побережье Каспия, о чем пишут в соцсетях местные жители, будет выясняться, информацию передадут профильным ведомствам, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков.Местные жители распространяют в социальных сетях видеоролики, на которых видны туши тюленей в морском прибое. Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по всему, они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная.Гусейнбеков сообщил РИА Новости, что причины гибели тюленей будут выясняться. "Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства", - рассказал собеседник агентства.Причиной гибели Каспийской нерпы могли стать китайские мелкоячеистые браконьерские сети и попадание неочищенных сточных вод в Каспийское море, считает директор АНО "Каспийский природоохранный центр", общественный деятель Заур Гапизов.По его словам, в ближайшее время активисты АНО "КПЦ" установят на побережье щиты с телефоном организации, куда можно будет обратиться по поводу найденных погибших и раненых животных. В планах организации - создание интерактивной карты сливов сточных вод и берегового патруля из числа добровольцев-экологов и студентов экологического факультета ДГУ.В 2016 году на дагестанском побережье Каспийского моря нашли почти 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели установить не удалось. Подобный случай был также зафиксирован в 2011 году.

https://ria.ru/20200708/1574060949.html

https://ria.ru/20200319/1568829895.html

россия

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, республика дагестан, тюлень, происшествия