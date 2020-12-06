https://ria.ru/20201206/teatr-1587867263.html

В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин

В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин

В Санкт-Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин, известный постановками "Две стрелы" и "Пленные духи". Об этом сообщил в Facebook театральный... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T07:46

2020-12-06T07:46

2020-12-06T14:28

николай коляда

константин руднев

анна яблонская

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин, известный постановками "Две стрелы" и "Пленные духи". Об этом сообщил в Facebook театральный критик Павел Руднев."Погиб страшно петербургский режиссер Антон Милочкин. Мой ровесник. Антон был одним из тех режиссеров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом", — написал Руднев.Критик добавил, что Милочкин в свое время работал с драматургом Анной Яблонской, погибшей в 2011 году во время теракта в аэропорту "Домодедово".Екатеринбургский актер и драматург Николай Коляда сообщил в Facebook, что Милочкина убили. Официальных подтверждений смерти режиссера не поступало.Милочкин родился в Свердловской области, окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. Среди его постановок — "Очень простая история" (театр "Ангажемент", Тюмень), "Малыш" (Театр-студия СПбГУ) и "Пленные духи" (Театр "Буфф", Петербург).

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай коляда, константин руднев, анна яблонская, санкт-петербург, происшествия