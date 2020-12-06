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В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
В Санкт-Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин, известный постановками "Две стрелы" и "Пленные духи". Об этом сообщил в Facebook театральный... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T07:46
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константин руднев
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санкт-петербург
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин, известный постановками "Две стрелы" и "Пленные духи". Об этом сообщил в Facebook театральный критик Павел Руднев."Погиб страшно петербургский режиссер Антон Милочкин. Мой ровесник. Антон был одним из тех режиссеров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом", — написал Руднев.Критик добавил, что Милочкин в свое время работал с драматургом Анной Яблонской, погибшей в 2011 году во время теракта в аэропорту "Домодедово".Екатеринбургский актер и драматург Николай Коляда сообщил в Facebook, что Милочкина убили. Официальных подтверждений смерти режиссера не поступало.Милочкин родился в Свердловской области, окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. Среди его постановок — "Очень простая история" (театр "Ангажемент", Тюмень), "Малыш" (Театр-студия СПбГУ) и "Пленные духи" (Театр "Буфф", Петербург).
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николай коляда, константин руднев, анна яблонская, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин

07:46 06.12.2020 (обновлено: 14:28 06.12.2020)
 
© канал Антона Милочкина в YouTubeРежиссер Антон Милочкин. Кадр из интервью
Режиссер Антон Милочкин. Кадр из интервью - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© канал Антона Милочкина в YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге погиб театральный режиссер Антон Милочкин, известный постановками "Две стрелы" и "Пленные духи". Об этом сообщил в Facebook театральный критик Павел Руднев.
"Погиб страшно петербургский режиссер Антон Милочкин. Мой ровесник. Антон был одним из тех режиссеров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом", — написал Руднев.
Критик добавил, что Милочкин в свое время работал с драматургом Анной Яблонской, погибшей в 2011 году во время теракта в аэропорту "Домодедово".
Екатеринбургский актер и драматург Николай Коляда сообщил в Facebook, что Милочкина убили. Официальных подтверждений смерти режиссера не поступало.
Милочкин родился в Свердловской области, окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. Среди его постановок — "Очень простая история" (театр "Ангажемент", Тюмень), "Малыш" (Театр-студия СПбГУ) и "Пленные духи" (Театр "Буфф", Петербург).
 
Николай КолядаКонстантин РудневАнна ЯблонскаяСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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