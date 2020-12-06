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В Совфеде прокомментировали идею Кравчука отключить Россию от SWIFT
В Совфеде прокомментировали идею Кравчука отключить Россию от SWIFT
Исключение России из международной расчётной системы SWIFT нереализуемо, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:46
2020-12-06T11:46
россия
swift
донбасс
совет федерации рф
леонид кравчук
украина
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Исключение России из международной расчётной системы SWIFT нереализуемо, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук ранее заявил, что Россию следует исключить из международной расчетной системы SWIFT в качестве санкции за ситуацию в Донбассе."Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место", - заявила Перминова.Она отметила, что предложения исключить Россию из международной расчётной системы время от времени поступают. "Но, убеждена, реализованы они не будут", - подчеркнула сенатор.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ так отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20201206/swift--1587878270.html
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россия, swift, донбасс, совет федерации рф, леонид кравчук, украина, экономика

В Совфеде прокомментировали идею Кравчука отключить Россию от SWIFT

11:46 06.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Исключение России из международной расчётной системы SWIFT нереализуемо, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук ранее заявил, что Россию следует исключить из международной расчетной системы SWIFT в качестве санкции за ситуацию в Донбассе.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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"Себя потешить". Бальбек прокомментировал идею отключить Россию от SWIFT
"Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место", - заявила Перминова.
Она отметила, что предложения исключить Россию из международной расчётной системы время от времени поступают. "Но, убеждена, реализованы они не будут", - подчеркнула сенатор.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ так отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
Берегово - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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РоссияSWIFTДонбассСовет Федерации РФЛеонид КравчукУкраинаЭкономика
 
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